https://ria.ru/20230424/nalogi-1867327825.html

Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей

Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей - РИА Новости, 24.04.2023

Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:19

2023-04-24T13:19

2023-04-24T13:27

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ. "Идет рабочий процесс. Сейчас нужно все-таки вам в правительство обращаться. Это общественный процесс и экспертный, наши законодатели будут работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к предложению повысить НДФЛ для работающих за границей до 30%.

https://ria.ru/20230424/nalogi-1867311623.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, экономика