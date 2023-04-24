https://ria.ru/20230424/nalogi-1867327825.html
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей - РИА Новости, 24.04.2023
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:19
2023-04-24T13:19
2023-04-24T13:27
россия
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ. "Идет рабочий процесс. Сейчас нужно все-таки вам в правительство обращаться. Это общественный процесс и экспертный, наши законодатели будут работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к предложению повысить НДФЛ для работающих за границей до 30%.
https://ria.ru/20230424/nalogi-1867311623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей
Песков перенаправил правительству вопрос о повышении НДФЛ для работающих за границей
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ.
"Идет рабочий процесс. Сейчас нужно все-таки вам в правительство обращаться. Это общественный процесс и экспертный, наши законодатели будут работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к предложению повысить НДФЛ для работающих за границей до 30%.
Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы