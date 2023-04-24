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Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей - РИА Новости, 24.04.2023
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13:19 24.04.2023 (обновлено: 13:27 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/nalogi-1867327825.html
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей - РИА Новости, 24.04.2023
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:19
2023-04-24T13:27
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ. "Идет рабочий процесс. Сейчас нужно все-таки вам в правительство обращаться. Это общественный процесс и экспертный, наши законодатели будут работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к предложению повысить НДФЛ для работающих за границей до 30%.
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков прокомментировал идею о повышении НДФЛ для работающих за границей

Песков перенаправил правительству вопрос о повышении НДФЛ для работающих за границей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об отношении к возможному повышению НДФЛ для работающих за границей до 30% в правительство РФ.
"Идет рабочий процесс. Сейчас нужно все-таки вам в правительство обращаться. Это общественный процесс и экспертный, наши законодатели будут работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к предложению повысить НДФЛ для работающих за границей до 30%.
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Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы
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