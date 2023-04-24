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Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы
Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы - РИА Новости, 24.04.2023
Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы
Российские компании должны будут взимать 30 процентов налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:36
2023-04-24T12:36
2023-04-24T12:56
экономика
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские компании должны будут взимать 30 процентов налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России, указано в законопроекте, внесенном правительством в Государственную Думу.Согласно законопроекту, поправки коснутся всех уехавших россиян, использующих российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для трудовой деятельности.В случае принятия проекта поправки вступят в силу первого января 2024 года.Проектом вносятся корректировки в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.
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экономика, россия
Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы
Правительство внесло в Госдуму закон о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы