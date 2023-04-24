https://ria.ru/20230424/nalogi-1867311623.html

Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы

Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы - РИА Новости, 24.04.2023

Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы

Российские компании должны будут взимать 30 процентов налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:36

2023-04-24T12:36

2023-04-24T12:56

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765488898_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_7869c47ae490518eade1f50c2aaa7395.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские компании должны будут взимать 30 процентов налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в России, указано в законопроекте, внесенном правительством в Государственную Думу.Согласно законопроекту, поправки коснутся всех уехавших россиян, использующих российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы или технику для трудовой деятельности.В случае принятия проекта поправки вступят в силу первого января 2024 года.Проектом вносятся корректировки в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.

https://ria.ru/20230421/nalogi-1866878286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия