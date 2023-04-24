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Европейцам скоро запретят бесплатно дышать - РИА Новости, 24.04.2023
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08:00 24.04.2023 (обновлено: 08:17 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html
Европейцам скоро запретят бесплатно дышать
Европейцам скоро запретят бесплатно дышать - РИА Новости, 24.04.2023
Европейцам скоро запретят бесплатно дышать
Европейские парламентарии — коллективный принц Лимон. Персонаж Джанни Родари вводил налог на воздух, чтобы пополнить казну, а депутаты ввели ровно для той же... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:00
2023-04-24T08:17
аналитика
европа
франция
грета тунберг
евросоюз
европейский центральный банк
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Европейские парламентарии — коллективный принц Лимон. Персонаж Джанни Родари вводил налог на воздух, чтобы пополнить казну, а депутаты ввели ровно для той же цели — чтобы заштопать прохудившиеся общеевропейские финансы — налог на "углеродный след".Любая гадость, подразумевающая отъем денег у населения, всегда сопровождается самыми правильными словами и лозунгами.Вначале налог вводили, чтобы "обеспечить равную конкуренцию между европейской индустрией и той, что находится за пределами ЕС", и все были рады и счастливы. Потом поднажали, использовав Грету Тунберг и сочувствующих ей свидетелей "секты зеленого перехода", чтобы сочинить многостраничную Green Deal ("Зеленую сделку", программный, кстати, документ нынешнего призыва брюссельской и исполнительной, и законодательной власти). А теперь, поскольку экология стала неприкосновенным тотемом, расширили правоприменение. Через короткое время частные лица вне зависимости от того, в какой стране — члене Евросоюза живут, будут обязаны платить "углеродный налог".В цифрах это выглядит следующим образом: тонна выбросов CO2 каждому совершеннолетнему общеевропейцу обойдется в 45 евро. За год каждый такой общеевропеец отправляет в атмосферу около десяти тонн углекислого газа. Остается перемножить, чтобы получить результат. Дальше эти самые четыре с половиной сотни евро следует снова умножить — на количество членов домохозяйства. В результате получается в среднем на семью (с учетом того, что в ней двое детей) примерно 1800 евро.Цифры — пока приблизительные — объема нового налога были обнародованы, естественно, не во время обсуждения и голосования, а исключительно постфактум. Тех, кто первыми представили подсчеты, немедленно назвали реакционерами, противящимися прогрессу. Но даже когда за разбор фактов взялись уже экономисты, решение уравнения оказалось таким же.Первый вопрос: зачем в момент острого инфляционного кризиса вводить дополнительные налоги — имеет очень простой ответ.Потому что в общеевропейской казне стремительно тают деньги, фонды разнообразной помощи худеют, истощаются и финансовые резервы. Деньги не просто исчезают, они к тому же обесцениваются. Кроме того, за красивыми брюссельскими воротами стоят кредиторы. То, что Евросоюз давно живет в долг, ни для кого не секрет. Секрет — как сделать так, чтобы по векселям не только продолжать платить, но и производить новые заимствования. Евроцентробанк, конечно, может запустить печатный станок, но это примерно то же самое, что тушить пожар бензином.Поэтому, готовясь к выкупу, чтобы облегчить долговое бремя части еврооблигаций, ЕЦБ параллельно ищет и частных инвесторов, готовых приобрести евробонды более чем на полмиллиарда евро. То, что по ним тоже придется платить, сейчас не волнует абсолютно никого: для общеевропейских заемщиков важно сохранить низкую ставку оплаты кредитов.Второй вопрос: конечно, любопытно узнать, куда делись проценты от российских замороженных активов? Вот бы заглянуть в эти отчеты и полюбопытствовать, как распорядились чужим те, кто кричали на всех перекрестках о "неприкосновенности всего, что отдано в управление". То, что наросшие проценты пошли на разные полезные (для Европы) дела, сомнений практически не вызывает.Поведение, при котором живешь исключительно на ранее награбленное или конфискованное, для общеевропейских деятелей отнюдь не исключение, а правило. Пресловутое благополучие континента, которое тает на глазах, всегда было основано на чужих дешевых ресурсах. Полученных либо в результате колониальных войн, либо дипломатических игр. А также с помощью лишения суверенитета слабых и податливых соперников.Но всему этому пиру победителей и миру экономического вранья приходит конец.Пришло время стрижки уже собственных, общеевропейских, овец. Нет, разумеется, все будет оформлено аккуратно (кто такого рода истории делает "красиво", получает за это миллионы), исключительно в рамках "спасения природного разнообразия, перехода к прогрессивным зеленым технологиям" и прочей климатической демагогии). Не сейчас, а через пять лет. Не сразу, а постепенно. Но платить придется. Всем. Кто живет в домах с отоплением, и всем, кто передвигается на автомобиле.То, что CO2 — источник фотосинтеза и жизни растений и что его в атмосфере той же Франции менее процента, значения не имеет. Просто французы будут платить — в рамках солидарности — за немцев и поляков, у которых ТЭЦ работают на угле.То, что каждый житель ЕС — ходячая фабрика по производству углеродного следа, несомненно, нужно подчеркнуть. Поскольку следующий шаг — введение налога на выдох этого самого CO2.Речь же на самом деле идет не о "сбережении природы", а о самосохранении общеевропейской бюрократии. Для последней нет никаких запретов или ограничений, чтобы спастись любой ценой. Даже запретив другим дышать так часто, как это требуется организму.
https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html
https://ria.ru/20230403/aktivy-1862634968.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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аналитика, европа, франция, грета тунберг, евросоюз, европейский центральный банк
Аналитика, Европа, Франция, Грета Тунберг, Евросоюз, Европейский центральный банк

Европейцам скоро запретят бесплатно дышать

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Елена Караева
Елена Караева
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Европейские парламентарии — коллективный принц Лимон. Персонаж Джанни Родари вводил налог на воздух, чтобы пополнить казну, а депутаты ввели ровно для той же цели — чтобы заштопать прохудившиеся общеевропейские финансы — налог на "углеродный след".
Любая гадость, подразумевающая отъем денег у населения, всегда сопровождается самыми правильными словами и лозунгами.
Вначале налог вводили, чтобы "обеспечить равную конкуренцию между европейской индустрией и той, что находится за пределами ЕС", и все были рады и счастливы. Потом поднажали, использовав Грету Тунберг и сочувствующих ей свидетелей "секты зеленого перехода", чтобы сочинить многостраничную Green Deal ("Зеленую сделку", программный, кстати, документ нынешнего призыва брюссельской и исполнительной, и законодательной власти). А теперь, поскольку экология стала неприкосновенным тотемом, расширили правоприменение. Через короткое время частные лица вне зависимости от того, в какой стране — члене Евросоюза живут, будут обязаны платить "углеродный налог".
В цифрах это выглядит следующим образом: тонна выбросов CO2 каждому совершеннолетнему общеевропейцу обойдется в 45 евро. За год каждый такой общеевропеец отправляет в атмосферу около десяти тонн углекислого газа. Остается перемножить, чтобы получить результат. Дальше эти самые четыре с половиной сотни евро следует снова умножить — на количество членов домохозяйства. В результате получается в среднем на семью (с учетом того, что в ней двое детей) примерно 1800 евро.
Посетительница с флагом ЕС в Европейском парламенте в Брюсселе во время дня открытых дверей - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Европа победила в санкционной войне — и теперь ищет способ капитулировать
21 апреля, 08:00
Цифры — пока приблизительные — объема нового налога были обнародованы, естественно, не во время обсуждения и голосования, а исключительно постфактум. Тех, кто первыми представили подсчеты, немедленно назвали реакционерами, противящимися прогрессу. Но даже когда за разбор фактов взялись уже экономисты, решение уравнения оказалось таким же.
Первый вопрос: зачем в момент острого инфляционного кризиса вводить дополнительные налоги — имеет очень простой ответ.
Потому что в общеевропейской казне стремительно тают деньги, фонды разнообразной помощи худеют, истощаются и финансовые резервы. Деньги не просто исчезают, они к тому же обесцениваются. Кроме того, за красивыми брюссельскими воротами стоят кредиторы. То, что Евросоюз давно живет в долг, ни для кого не секрет. Секрет — как сделать так, чтобы по векселям не только продолжать платить, но и производить новые заимствования. Евроцентробанк, конечно, может запустить печатный станок, но это примерно то же самое, что тушить пожар бензином.
Поэтому, готовясь к выкупу, чтобы облегчить долговое бремя части еврооблигаций, ЕЦБ параллельно ищет и частных инвесторов, готовых приобрести евробонды более чем на полмиллиарда евро. То, что по ним тоже придется платить, сейчас не волнует абсолютно никого: для общеевропейских заемщиков важно сохранить низкую ставку оплаты кредитов.
Второй вопрос: конечно, любопытно узнать, куда делись проценты от российских замороженных активов? Вот бы заглянуть в эти отчеты и полюбопытствовать, как распорядились чужим те, кто кричали на всех перекрестках о "неприкосновенности всего, что отдано в управление". То, что наросшие проценты пошли на разные полезные (для Европы) дела, сомнений практически не вызывает.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Силуанов ответил на вопрос о замороженных на Западе активах россиян
3 апреля, 13:28
Поведение, при котором живешь исключительно на ранее награбленное или конфискованное, для общеевропейских деятелей отнюдь не исключение, а правило. Пресловутое благополучие континента, которое тает на глазах, всегда было основано на чужих дешевых ресурсах. Полученных либо в результате колониальных войн, либо дипломатических игр. А также с помощью лишения суверенитета слабых и податливых соперников.
Но всему этому пиру победителей и миру экономического вранья приходит конец.
Пришло время стрижки уже собственных, общеевропейских, овец. Нет, разумеется, все будет оформлено аккуратно (кто такого рода истории делает "красиво", получает за это миллионы), исключительно в рамках "спасения природного разнообразия, перехода к прогрессивным зеленым технологиям" и прочей климатической демагогии). Не сейчас, а через пять лет. Не сразу, а постепенно. Но платить придется. Всем. Кто живет в домах с отоплением, и всем, кто передвигается на автомобиле.
То, что CO2 — источник фотосинтеза и жизни растений и что его в атмосфере той же Франции менее процента, значения не имеет. Просто французы будут платить — в рамках солидарности — за немцев и поляков, у которых ТЭЦ работают на угле.
То, что каждый житель ЕС — ходячая фабрика по производству углеродного следа, несомненно, нужно подчеркнуть. Поскольку следующий шаг — введение налога на выдох этого самого CO2.
Речь же на самом деле идет не о "сбережении природы", а о самосохранении общеевропейской бюрократии. Для последней нет никаких запретов или ограничений, чтобы спастись любой ценой. Даже запретив другим дышать так часто, как это требуется организму.
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Русофобия становится все дороже
4 апреля, 08:00
 
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