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В суд поступило дело против иностранных наемников, воевавших в Донбассе - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/naemniki-1867304652.html
В суд поступило дело против иностранных наемников, воевавших в Донбассе
В суд поступило дело против иностранных наемников, воевавших в Донбассе - РИА Новости, 24.04.2023
В суд поступило дело против иностранных наемников, воевавших в Донбассе
Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, дата... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:18
2023-04-24T12:18
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
ростов
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, дата рассмотрения еще не назначена. "В суд поступило уголовное дело в отношении Густавссона, Пребегу, Хардинга, Хили и Хилла. Материалы находятся на ознакомлении у судьи. Дата судебного заседания еще не назначена", - сказал журналистам представитель суда. Как сообщалось ранее, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html
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донбасс, украина, ростов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, Ростов, Ситуация в ДНР и ЛНР
В суд поступило дело против иностранных наемников, воевавших в Донбассе

В ростовский суд поступило дело против пятерых иностранных наемников, воевавших в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, дата рассмотрения еще не назначена.
"В суд поступило уголовное дело в отношении Густавссона, Пребегу, Хардинга, Хили и Хилла. Материалы находятся на ознакомлении у судьи. Дата судебного заседания еще не назначена", - сказал журналистам представитель суда.
Как сообщалось ранее, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
12 апреля, 21:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРостовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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