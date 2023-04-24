https://ria.ru/20230424/moskva-1867413190.html

Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы

Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы - РИА Новости, 25.04.2023

Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы

Журналист и владелец швейцарской газеты Weltwoche Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-24T17:37

2023-04-24T17:37

2023-04-25T01:55

москва

россия

германия

антон силуанов

большой театр

в мире

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Журналист и владелец швейцарской газеты Weltwoche Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает европейскому.По его словам, он получил "интересное" впечатление от российской столицы, отличное от того, что о России пишут западные СМИ, заявляющие о крахе экономики России."Мы находимся на одной из торговых улиц города, недалеко от Большого театра и Красной площади, которая позади меня, конечно, она не видна отсюда. В центре города много уличных кафе, ресторанов, они полны посетителей, там есть все, что захочется, так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне. Наоборот, меня также заверили, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита, инфляция составляет что-то около двух с половиной — трех процентов, так что экономика находится в таком надежном состоянии", — пояснил Кеппель.Журналист подчеркнул, что многое в российской столице отражает общий разворот с Запада на Восток.Также Кеппель в соцсетях рассказал, что удивился качеству связи в Москве."Внимание, Германия: в Москве горят не только фонари (много электричества). Сеть сотовой связи также намного быстрее, чем в Берлине. Намного быстрее", — поделился он.В понедельник министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые способны навредить России.

https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html

https://ria.ru/20230423/argentina-1867139841.html

https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866519357.html

москва

россия

германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

москва, россия, германия, антон силуанов, большой театр, в мире