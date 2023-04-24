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Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы - РИА Новости, 25.04.2023
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17:37 24.04.2023 (обновлено: 01:55 25.04.2023)
https://ria.ru/20230424/moskva-1867413190.html
Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы
Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы - РИА Новости, 25.04.2023
Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы
Журналист и владелец швейцарской газеты Weltwoche Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-24T17:37
2023-04-25T01:55
москва
россия
германия
антон силуанов
большой театр
в мире
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Журналист и владелец швейцарской газеты Weltwoche Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает европейскому.По его словам, он получил "интересное" впечатление от российской столицы, отличное от того, что о России пишут западные СМИ, заявляющие о крахе экономики России."Мы находимся на одной из торговых улиц города, недалеко от Большого театра и Красной площади, которая позади меня, конечно, она не видна отсюда. В центре города много уличных кафе, ресторанов, они полны посетителей, там есть все, что захочется, так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне. Наоборот, меня также заверили, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита, инфляция составляет что-то около двух с половиной — трех процентов, так что экономика находится в таком надежном состоянии", — пояснил Кеппель.Журналист подчеркнул, что многое в российской столице отражает общий разворот с Запада на Восток.Также Кеппель в соцсетях рассказал, что удивился качеству связи в Москве."Внимание, Германия: в Москве горят не только фонари (много электричества). Сеть сотовой связи также намного быстрее, чем в Берлине. Намного быстрее", — поделился он.В понедельник министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые способны навредить России.
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
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москва, россия, германия, антон силуанов, большой театр, в мире
Москва, Россия, Германия, Антон Силуанов, Большой театр, В мире
Горят фонари и нет дефицита. Швейцарский журналист остался в шоке от Москвы

Швейцарский журналист Роджер Кеппель посетил Москву, назвав ее процветающим городом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Журналист и владелец швейцарской газеты Weltwoche Роджер Кеппель во время своего путешествия по Москве заявил, что уровень жизни в столице не уступает европейскому.
По его словам, он получил "интересное" впечатление от российской столицы, отличное от того, что о России пишут западные СМИ, заявляющие о крахе экономики России.
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"Мы находимся на одной из торговых улиц города, недалеко от Большого театра и Красной площади, которая позади меня, конечно, она не видна отсюда. В центре города много уличных кафе, ресторанов, они полны посетителей, там есть все, что захочется, так что здесь нет никаких разговоров о том, что Россия находится на дне. Наоборот, меня также заверили, что все западные товары доступны, нет никакого дефицита, инфляция составляет что-то около двух с половиной — трех процентов, так что экономика находится в таком надежном состоянии", — пояснил Кеппель.
Журналист подчеркнул, что многое в российской столице отражает общий разворот с Запада на Восток.
«
"Мы на Западе склонны путать нашу сторону света со всем земным шаром. Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы также своего рода символ этих изменений в мире", — рассуждает он.
Также Кеппель в соцсетях рассказал, что удивился качеству связи в Москве.
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"Внимание, Германия: в Москве горят не только фонари (много электричества). Сеть сотовой связи также намного быстрее, чем в Берлине. Намного быстрее", — поделился он.
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