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На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран - РИА Новости, 24.04.2023
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10:53 24.04.2023 (обновлено: 11:03 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/molodezh-1867281903.html
На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран
На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран - РИА Новости, 24.04.2023
На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран
Двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, приедут в Россию в 2024 году на Всемирный фестиваль молодежи, заявила... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:53
2023-04-24T11:03
россия
ксения разуваева
владимир путин
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, приедут в Россию в 2024 году на Всемирный фестиваль молодежи, заявила журналистам руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."В 2024 году в нашей стране пройдет Международный фестиваль молодежи. Это очень масштабное и значимое событие... в этих непростых условиях. Но лишний раз мы подтвердим, что попытки какой-либо изоляции нашей страны бесполезны. В Россию приедут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира", - сказала Разуваева. Она отметила, что по опыту взаимодействия с молодёжными организациями, которые сегодня работают в разных странах мира, видит "колоссальный интерес" к России. "И в этом смысле попытка изолировать нашу страну остаётся неудачной. Потому что даже по опыту реализации наших проектов, в которых есть международный трек - это конкурс "Большая перемена", конкурс "Лидеры России" и многие другие премии, которые мы вручаем каждый год, мы видим, что приезжают представители всех стран - дружественных и не дружественных, потому что нет недружественных стран, нет недружественных людей, есть недружественные политики... Молодёжь (разных) стран хочет к нам ехать, и мы это совершенно точно видим. Несмотря на сложную логистику, ребята приезжают и принимают участие... Мы сегодня видим, что интерес в этом смысле только возрастает к нашей стране, поэтому мы ожидаем участия молодых ребят со всего мира без ограничений по странам", - сказала Разуваева.Ранее Разуваева сообщала, что ожидается, что первое заседание организационного комитета Всемирного фестиваля молодежи пройдёт до майских праздников, после него выберут площадку проведения фестиваля.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале - марте 2024 года.
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россия, ксения разуваева, владимир путин, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран

Росмолодежь: на Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, приедут в Россию в 2024 году на Всемирный фестиваль молодежи, заявила журналистам руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
"В 2024 году в нашей стране пройдет Международный фестиваль молодежи. Это очень масштабное и значимое событие... в этих непростых условиях. Но лишний раз мы подтвердим, что попытки какой-либо изоляции нашей страны бесполезны. В Россию приедут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира", - сказала Разуваева. Она отметила, что по опыту взаимодействия с молодёжными организациями, которые сегодня работают в разных странах мира, видит "колоссальный интерес" к России.
"И в этом смысле попытка изолировать нашу страну остаётся неудачной. Потому что даже по опыту реализации наших проектов, в которых есть международный трек - это конкурс "Большая перемена", конкурс "Лидеры России" и многие другие премии, которые мы вручаем каждый год, мы видим, что приезжают представители всех стран - дружественных и не дружественных, потому что нет недружественных стран, нет недружественных людей, есть недружественные политики... Молодёжь (разных) стран хочет к нам ехать, и мы это совершенно точно видим. Несмотря на сложную логистику, ребята приезжают и принимают участие... Мы сегодня видим, что интерес в этом смысле только возрастает к нашей стране, поэтому мы ожидаем участия молодых ребят со всего мира без ограничений по странам", - сказала Разуваева.
Ранее Разуваева сообщала, что ожидается, что первое заседание организационного комитета Всемирного фестиваля молодежи пройдёт до майских праздников, после него выберут площадку проведения фестиваля.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале - марте 2024 года.
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Путин предложил еще раз подумать над названием движения детей и молодежи
19 апреля, 18:48
 
РоссияКсения РазуваеваВладимир ПутинОбществоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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