https://ria.ru/20230424/molodezh-1867281903.html

На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран

На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран - РИА Новости, 24.04.2023

На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч человек из 180 стран

Двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, приедут в Россию в 2024 году на Всемирный фестиваль молодежи, заявила... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:53

2023-04-24T10:53

2023-04-24T11:03

россия

ксения разуваева

владимир путин

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Двадцать тысяч человек из 180 стран, в том числе так называемых недружественных, приедут в Россию в 2024 году на Всемирный фестиваль молодежи, заявила журналистам руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."В 2024 году в нашей стране пройдет Международный фестиваль молодежи. Это очень масштабное и значимое событие... в этих непростых условиях. Но лишний раз мы подтвердим, что попытки какой-либо изоляции нашей страны бесполезны. В Россию приедут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира", - сказала Разуваева. Она отметила, что по опыту взаимодействия с молодёжными организациями, которые сегодня работают в разных странах мира, видит "колоссальный интерес" к России. "И в этом смысле попытка изолировать нашу страну остаётся неудачной. Потому что даже по опыту реализации наших проектов, в которых есть международный трек - это конкурс "Большая перемена", конкурс "Лидеры России" и многие другие премии, которые мы вручаем каждый год, мы видим, что приезжают представители всех стран - дружественных и не дружественных, потому что нет недружественных стран, нет недружественных людей, есть недружественные политики... Молодёжь (разных) стран хочет к нам ехать, и мы это совершенно точно видим. Несмотря на сложную логистику, ребята приезжают и принимают участие... Мы сегодня видим, что интерес в этом смысле только возрастает к нашей стране, поэтому мы ожидаем участия молодых ребят со всего мира без ограничений по странам", - сказала Разуваева.Ранее Разуваева сообщала, что ожидается, что первое заседание организационного комитета Всемирного фестиваля молодежи пройдёт до майских праздников, после него выберут площадку проведения фестиваля.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале - марте 2024 года.

https://ria.ru/20230419/dvizhenie-1866439650.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, ксения разуваева, владимир путин, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)