https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон

Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон - РИА Новости, 24.04.2023

Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон

Молдавия теряет свою независимость и превращается в "банановую республику", строго ориентируясь на Запад, считает бывший президент страны, исполнительный... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:14

2023-04-24T16:14

2023-04-24T16:37

молдавия

россия

игорь додон

майя санду

снг

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Молдавия теряет свою независимость и превращается в "банановую республику", строго ориентируясь на Запад, считает бывший президент страны, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. "Молдавия должна иметь хорошие отношения с Востоком. Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов. Мы теряем не только производство, мы теряем свою независимость. Практически Молдавия уже потеряла экономическую безопасность. Я уже не говорю про военную, дипломатическую и так далее. Молдавия остановится каким то аппендиксом западных структур", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, игорь додон, майя санду, снг