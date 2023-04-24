Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон
Додон уверен, что строгий курс на Запад превратит Молдавию в банановую республику
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Молдавия теряет свою независимость и превращается в "банановую республику", строго ориентируясь на Запад, считает бывший президент страны, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
"Молдавия должна иметь хорошие отношения с Востоком. Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов. Мы теряем не только производство, мы теряем свою независимость. Практически Молдавия уже потеряла экономическую безопасность. Я уже не говорю про военную, дипломатическую и так далее. Молдавия остановится каким то аппендиксом западных структур", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.