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Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон - РИА Новости, 24.04.2023
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16:14 24.04.2023 (обновлено: 16:37 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html
Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон
Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон - РИА Новости, 24.04.2023
Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон
Молдавия теряет свою независимость и превращается в "банановую республику", строго ориентируясь на Запад, считает бывший президент страны, исполнительный... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:14
2023-04-24T16:37
молдавия
россия
игорь додон
майя санду
снг
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Молдавия теряет свою независимость и превращается в "банановую республику", строго ориентируясь на Запад, считает бывший президент страны, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. "Молдавия должна иметь хорошие отношения с Востоком. Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов. Мы теряем не только производство, мы теряем свою независимость. Практически Молдавия уже потеряла экономическую безопасность. Я уже не говорю про военную, дипломатическую и так далее. Молдавия остановится каким то аппендиксом западных структур", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html
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молдавия, россия, игорь додон, майя санду, снг
Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ
Молдавия превращается в "банановую республику", считает Додон

Додон уверен, что строгий курс на Запад превратит Молдавию в банановую республику

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Молдавия теряет свою независимость и превращается в "банановую республику", строго ориентируясь на Запад, считает бывший президент страны, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
"Молдавия должна иметь хорошие отношения с Востоком. Ориентация исключительно на Запад превратит ее в банановую республику, экономика которой полностью будет зависеть от грантов и кредитов. Мы теряем не только производство, мы теряем свою независимость. Практически Молдавия уже потеряла экономическую безопасность. Я уже не говорю про военную, дипломатическую и так далее. Молдавия остановится каким то аппендиксом западных структур", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Молдавии вынесли приговор. Стала известна дата начала конца республики
17 апреля, 08:00
 
МолдавияРоссияИгорь ДодонМайя СандуСНГ
 
 
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