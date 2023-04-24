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ФАС возбудила дело против сети "Мираторг" - РИА Новости, 24.04.2023
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13:14 24.04.2023 (обновлено: 16:12 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/miratorg-1867326123.html
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг" - РИА Новости, 24.04.2023
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" из-за рекламы устройства для нагревания табака. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:14
2023-04-24T16:12
россия
москва
мираторг
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" из-за рекламы устройства для нагревания табака.По информации ФАС, на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве незаконно разметили рекламу системы нагревания табака glohyper+. Законодательство предусматривает запрет на продвижение любой табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления.В случае установления вины нарушителям (рекламодателю и рекламораспространителю) грозит ответственность в соответствии с законом "О рекламе".
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россия, москва, мираторг, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Москва, Мираторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"

ФАС возбудила дело против сети "Мираторг" за рекламу устройства для нагревания табака

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС
ФАС - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" из-за рекламы устройства для нагревания табака.
«

"Дело возбуждено и в адрес компаний группы "Бритиш Американ Тобакко" (АО "Международные услуги по маркетингу табака", АО "Бритиш Американ Тобакко — СПБ")", — говорится в сообщении.

По информации ФАС, на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве незаконно разметили рекламу системы нагревания табака glohyper+. Законодательство предусматривает запрет на продвижение любой табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления.
В случае установления вины нарушителям (рекламодателю и рекламораспространителю) грозит ответственность в соответствии с законом "О рекламе".
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РоссияМоскваМираторгФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
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