https://ria.ru/20230424/miratorg-1867326123.html

ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"

ФАС возбудила дело против сети "Мираторг" - РИА Новости, 24.04.2023

ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" из-за рекламы устройства для нагревания табака. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:14

2023-04-24T13:14

2023-04-24T16:12

россия

москва

мираторг

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" из-за рекламы устройства для нагревания табака.По информации ФАС, на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве незаконно разметили рекламу системы нагревания табака glohyper+. Законодательство предусматривает запрет на продвижение любой табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления.В случае установления вины нарушителям (рекламодателю и рекламораспространителю) грозит ответственность в соответствии с законом "О рекламе".

https://ria.ru/20230407/aeroflot-1863652711.html

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москва

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, мираторг, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия