https://ria.ru/20230424/miratorg-1867326123.html
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг" - РИА Новости, 24.04.2023
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" из-за рекламы устройства для нагревания табака. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:14
2023-04-24T13:14
2023-04-24T16:12
россия
москва
мираторг
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против торговой сети "Мираторг" из-за рекламы устройства для нагревания табака.По информации ФАС, на конструкциях в торговом зале магазина "Мираторг" в Москве незаконно разметили рекламу системы нагревания табака glohyper+. Законодательство предусматривает запрет на продвижение любой табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления.В случае установления вины нарушителям (рекламодателю и рекламораспространителю) грозит ответственность в соответствии с законом "О рекламе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мираторг, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Москва, Мираторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг"
ФАС возбудила дело против сети "Мираторг" за рекламу устройства для нагревания табака