https://ria.ru/20230424/minirovanie-1867262197.html

Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке

Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке

Украинские войска дистанционно заминировали посёлок в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:11

2023-04-24T09:11

2023-04-24T09:11

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска дистанционно заминировали посёлок в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Посёлок шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе подвергся дистанционному минированию взрывоопасными предметами. Предположительно, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах", - написал он в своем телеграм-канале.

донецк

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, алексей кулемзин (донецк)