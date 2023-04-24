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Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/minirovanie-1867262197.html
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке
Украинские войска дистанционно заминировали посёлок в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:11
2023-04-24T09:11
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска дистанционно заминировали посёлок в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Посёлок шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе подвергся дистанционному минированию взрывоопасными предметами. Предположительно, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах", - написал он в своем телеграм-канале.
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке

Мэр Кулемзин: ВСУ дистанционно заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска дистанционно заминировали посёлок в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Посёлок шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе подвергся дистанционному минированию взрывоопасными предметами. Предположительно, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах", - написал он в своем телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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