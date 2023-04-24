https://ria.ru/20230424/minirovanie-1867262197.html
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке
Украинские войска дистанционно заминировали посёлок в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:11
2023-04-24T09:11
2023-04-24T09:11
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска дистанционно заминировали посёлок в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Посёлок шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе подвергся дистанционному минированию взрывоопасными предметами. Предположительно, противотанковые мины были обнаружены по проспекту Колхозному от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах", - написал он в своем телеграм-канале.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска дистанционно заминировали поселок в Донецке
Мэр Кулемзин: ВСУ дистанционно заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка