Литва призвала выразить протест послам Китая после заявления о суверенитете
Литва призвала выразить протест послам Китая из-за заявления о странах бывшего СССР
Флаг Литвы на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал своих европейских коллег выразить послам Китая протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу Шайе, в частности, о суверенитете стран бывшего СССР.
Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В свою очередь, около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата, пишет газета Monde. В понедельник В МИД КНР, комментария слова Лу Шае, подчеркнула, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех бывших республик СССР.
"Мы ожидаем, что наши партнеры поддержат нас всеми возможными способами, то есть другие столицы могут вызвать послов и озвучить, что они не приемлют такие заявления, или попросить разъяснений. И мы это видели, я благодарен странам, которые это уже сделали, как Чехия и другие. Как всегда, в этом случае мы просим солидарности, потому что это нечто новое, мы такого раньше не видели", - сказал Ландсбергис перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Он напомнил, что министерства иностранных дел всех трех стран Балтии приняли решение вызвать китайских послов и выразить им протест.
Ландсбергис также ответил на вопрос о перспективах мирного плана Пекина по урегулированию на Украине, отметив, что Литва "всегда говорила, что не верит Китаю как потенциальному посреднику".
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.