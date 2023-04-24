https://ria.ru/20230424/litva-1867303050.html

Литва призвала выразить протест послам Китая после заявления о суверенитете

Литва призвала выразить протест послам Китая после заявления о суверенитете - РИА Новости, 24.04.2023

Литва призвала выразить протест послам Китая после заявления о суверенитете

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал своих европейских коллег выразить послам Китая протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:14

2023-04-24T12:14

2023-04-24T12:14

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал своих европейских коллег выразить послам Китая протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу Шайе, в частности, о суверенитете стран бывшего СССР. Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В свою очередь, около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата, пишет газета Monde. В понедельник В МИД КНР, комментария слова Лу Шае, подчеркнула, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех бывших республик СССР. "Мы ожидаем, что наши партнеры поддержат нас всеми возможными способами, то есть другие столицы могут вызвать послов и озвучить, что они не приемлют такие заявления, или попросить разъяснений. И мы это видели, я благодарен странам, которые это уже сделали, как Чехия и другие. Как всегда, в этом случае мы просим солидарности, потому что это нечто новое, мы такого раньше не видели", - сказал Ландсбергис перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Он напомнил, что министерства иностранных дел всех трех стран Балтии приняли решение вызвать китайских послов и выразить им протест. Ландсбергис также ответил на вопрос о перспективах мирного плана Пекина по урегулированию на Украине, отметив, что Литва "всегда говорила, что не верит Китаю как потенциальному посреднику". Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

https://ria.ru/20230424/krym-1867285607.html

https://ria.ru/20230424/intervyu-1867287201.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, ссср, литва, евросоюз, еврокомиссия, европа, прибалтика