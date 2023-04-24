https://ria.ru/20230424/lavrov-1867464225.html

Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка

Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:44

2023-04-24T22:44

2023-04-24T22:44

в мире

россия

сша

сергей лавров

оон

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной организации. Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230424/oon-1867410655.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, сергей лавров, оон