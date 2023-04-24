Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка
Лавров о том, подходящее ли сейчас время для ухода ООН из Нью-Йорка: это было бы хорошо
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной организации.
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"Я думаю, это было бы хорошо", - ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас время для ухода ООН из Нью-Йорка.
Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.