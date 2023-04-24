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Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 24.04.2023
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22:44 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/lavrov-1867464225.html
Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка
Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:44
2023-04-24T22:44
в мире
россия
сша
сергей лавров
оон
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной организации. Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
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в мире, россия, сша, сергей лавров, оон
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, ООН
Лавров поддержал идею об уходе ООН из Нью-Йорка

Лавров о том, подходящее ли сейчас время для ухода ООН из Нью-Йорка: это было бы хорошо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил возможность ухода ООН из Нью-Йорка, где сейчас расположена штаб-квартира международной организации.
«
"Я думаю, это было бы хорошо", - ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас время для ухода ООН из Нью-Йорка.
Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
Выступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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