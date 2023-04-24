Рейтинг@Mail.ru
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/lavrov-1867463664.html
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:38
2023-04-24T22:38
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
эван гершкович
оон
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка. Встреча Лаврова с Гутеррешем продолжалась около полутора часов. Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что одной из ее тем будет возможность продления зерновой сделки после 18 мая. До встречи с генеральным секретарем Лавров уже не ответил на вопрос о судьбе данных договоренностей. Также он поступил и уходя от Гутерреша. На соответствующий вопрос журналиста он лишь ответил по-английски: "Не кричите". Другой журналист попытался задать вопрос про обвиняемого в России в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила представителям прессы, что во вторник у них будет возможность задать вопросы Лаврову на пресс-конференции.
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, антониу гутерреш, эван гершкович, оон, зерновая сделка
Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Эван Гершкович, ООН, Зерновая сделка
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке

На вопрос журналиста о зерновой сделке Лавров лишь ответил по-английски: Не кричите

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка.
Встреча Лаврова с Гутеррешем продолжалась около полутора часов. Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что одной из ее тем будет возможность продления зерновой сделки после 18 мая.
До встречи с генеральным секретарем Лавров уже не ответил на вопрос о судьбе данных договоренностей. Также он поступил и уходя от Гутерреша. На соответствующий вопрос журналиста он лишь ответил по-английски: "Не кричите".
Другой журналист попытался задать вопрос про обвиняемого в России в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила представителям прессы, что во вторник у них будет возможность задать вопросы Лаврову на пресс-конференции.
Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке
Вчера, 21:10
 
РоссияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешЭван ГершковичООНЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала