https://ria.ru/20230424/lavrov-1867463664.html
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:38
2023-04-24T22:38
2023-04-24T22:38
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
эван гершкович
оон
зерновая сделка
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка. Встреча Лаврова с Гутеррешем продолжалась около полутора часов. Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что одной из ее тем будет возможность продления зерновой сделки после 18 мая. До встречи с генеральным секретарем Лавров уже не ответил на вопрос о судьбе данных договоренностей. Также он поступил и уходя от Гутерреша. На соответствующий вопрос журналиста он лишь ответил по-английски: "Не кричите". Другой журналист попытался задать вопрос про обвиняемого в России в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила представителям прессы, что во вторник у них будет возможность задать вопросы Лаврову на пресс-конференции.
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, антониу гутерреш, эван гершкович, оон, зерновая сделка
Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Эван Гершкович, ООН, Зерновая сделка
Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке
На вопрос журналиста о зерновой сделке Лавров лишь ответил по-английски: Не кричите