https://ria.ru/20230424/lavrov-1867463664.html

Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке

Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров опять не ответил на вопрос журналиста о зерновой сделке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:38

2023-04-24T22:38

2023-04-24T22:38

россия

сергей лавров

антониу гутерреш

эван гершкович

оон

зерновая сделка

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь не стал отвечать на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка. Встреча Лаврова с Гутеррешем продолжалась около полутора часов. Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что одной из ее тем будет возможность продления зерновой сделки после 18 мая. До встречи с генеральным секретарем Лавров уже не ответил на вопрос о судьбе данных договоренностей. Также он поступил и уходя от Гутерреша. На соответствующий вопрос журналиста он лишь ответил по-английски: "Не кричите". Другой журналист попытался задать вопрос про обвиняемого в России в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила представителям прессы, что во вторник у них будет возможность задать вопросы Лаврову на пресс-конференции.

https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, антониу гутерреш, эван гершкович, оон, зерновая сделка