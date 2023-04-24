https://ria.ru/20230424/lavrov-1867416086.html

Мир подошел к опасной черте, заявил Лавров

Мир подошел к опасной черте, заявил Лавров - РИА Новости, 24.04.2023

Мир подошел к опасной черте, заявил Лавров

Мир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:54

2023-04-24T17:54

2023-04-24T19:29

в мире

россия

сша

сергей лавров

оон

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Мир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя". Все это – в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения", - заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.Он призвал "вернуться к истокам" – соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи".

https://ria.ru/20230424/vystuplenie-1867414845.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной черте" Лавров: "Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной черте" 2023-04-24T17:54 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, сергей лавров, оон