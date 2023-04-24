https://ria.ru/20230424/lavrov-1867416086.html
Мир подошел к опасной черте, заявил Лавров
Мир подошел к опасной черте, заявил Лавров - РИА Новости, 24.04.2023
Мир подошел к опасной черте, заявил Лавров
Мир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:54
2023-04-24T17:54
2023-04-24T19:29
в мире
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сергей лавров
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Мир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя". Все это – в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения", - заявил Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.Он призвал "вернуться к истокам" – соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи".
https://ria.ru/20230424/vystuplenie-1867414845.html
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Лавров: "Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной черте"
Лавров: "Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной черте"
2023-04-24T17:54
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, сергей лавров, оон
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, ООН
Мир подошел к опасной черте, заявил Лавров
Лавров: мир, как в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте