https://ria.ru/20230424/lavrov-1867246772.html

Лавров прибыл в Нью-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров прибыл в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T04:16

2023-04-24T04:16

2023-04-24T09:34

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Как отметила Захарова, за самолетом Лаврова на ресурсе Flightradar следили около трех миллионов человек, из них 700 тысяч — одномоментно.В понедельник Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации. Во вторник он будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается, что во время визита в Нью-Йорк министр также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.В воскресенье борт Лаврова вылетел из Москвы в Нью-Йорк. При этом американские власти не выдали визы российским журналистам. Лавров назвал подобное поведение США глупостью и пообещал, что Москва этого "не забудет и не простит".Соединенные Штаты начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. Лавров в минувшую среду обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны — хозяйки штаб-квартиры ООН и подчеркнул, что страна выдала визы не всем дипломатам.Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.

https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html

https://ria.ru/20230403/mesto-1862771104.html

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нью-йорк (город), сергей лавров, оон, мария захарова, антониу гутерреш, россия, москва, в мире