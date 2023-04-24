Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 24.04.2023 (обновлено: 09:34 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/lavrov-1867246772.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Лавров прибыл в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T04:16
2023-04-24T09:34
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
мария захарова
антониу гутерреш
россия
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Как отметила Захарова, за самолетом Лаврова на ресурсе Flightradar следили около трех миллионов человек, из них 700 тысяч — одномоментно.В понедельник Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации. Во вторник он будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается, что во время визита в Нью-Йорк министр также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.В воскресенье борт Лаврова вылетел из Москвы в Нью-Йорк. При этом американские власти не выдали визы российским журналистам. Лавров назвал подобное поведение США глупостью и пообещал, что Москва этого "не забудет и не простит".Соединенные Штаты начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. Лавров в минувшую среду обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны — хозяйки штаб-квартиры ООН и подчеркнул, что страна выдала визы не всем дипломатам.Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.
https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html
https://ria.ru/20230403/mesto-1862771104.html
нью-йорк (город)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), сергей лавров, оон, мария захарова, антониу гутерреш, россия, москва, в мире
Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, Россия, Москва, В мире
Лавров прибыл в Нью-Йорк

Представитель МИД Захарова: министр иностранных дел России Лавров прибыл в Нью-Йорк

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«

"Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН", — написала она.

Как отметила Захарова, за самолетом Лаврова на ресурсе Flightradar следили около трех миллионов человек, из них 700 тысяч — одномоментно.
В понедельник Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации. Во вторник он будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Ожидается, что во время визита в Нью-Йорк министр также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Антонов рассказал об обещании Госдепа устроить Лаврову холодный прием
13 апреля, 23:15
В воскресенье борт Лаврова вылетел из Москвы в Нью-Йорк. При этом американские власти не выдали визы российским журналистам. Лавров назвал подобное поведение США глупостью и пообещал, что Москва этого "не забудет и не простит".
Соединенные Штаты начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. Лавров в минувшую среду обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны — хозяйки штаб-квартиры ООН и подчеркнул, что страна выдала визы не всем дипломатам.
Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН
3 апреля, 21:49
 
Нью-Йорк (город)Сергей ЛавровООНМария ЗахароваАнтониу ГутеррешРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала