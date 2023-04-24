Лавров прибыл в Нью-Йорк
Представитель МИД Захарова: министр иностранных дел России Лавров прибыл в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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"Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН", — написала она.
Как отметила Захарова, за самолетом Лаврова на ресурсе Flightradar следили около трех миллионов человек, из них 700 тысяч — одномоментно.
В понедельник Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН: в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации. Во вторник он будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Ожидается, что во время визита в Нью-Йорк министр также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
В воскресенье борт Лаврова вылетел из Москвы в Нью-Йорк. При этом американские власти не выдали визы российским журналистам. Лавров назвал подобное поведение США глупостью и пообещал, что Москва этого "не забудет и не простит".
Соединенные Штаты начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. Лавров в минувшую среду обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны — хозяйки штаб-квартиры ООН и подчеркнул, что страна выдала визы не всем дипломатам.
Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточен.