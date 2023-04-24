Киево-Печерскую лавру хотят превратить в больницу для военных
Министр культуры Украины предложил открыть госпиталь для военных в Киево-Печерской лавре
© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что в мировой святыне Киево-Печерской лавре вместо монастыря мог бы разместиться реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов, сообщается на сайте Украинской православной церкви в понедельник.
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"Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории нижней лавры. Безусловно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей", – приводятся на сайте УПЦ слова министра культуры, сказанные в эфире украинского телемарафона.
В УПЦ подчеркнули, что речь идет о мировой духовной святыне, которая для православных христиан является колыбелью монашества.
Ранее Ткаченко сообщал, что министерство культуры Украины создало комиссию по проверке использования объектов в Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области. На время работы комиссии в лавре введен специальный пропускной режим.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".