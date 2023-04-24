https://ria.ru/20230424/lavra-1867369619.html

Киево-Печерскую лавру хотят превратить в больницу для военных

Киево-Печерскую лавру хотят превратить в больницу для военных - РИА Новости, 24.04.2023

Киево-Печерскую лавру хотят превратить в больницу для военных

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что в мировой святыне Киево-Печерской лавре вместо монастыря мог бы разместиться... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:19

2023-04-24T15:19

2023-04-24T15:19

украина

тернопольская область

киев

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

киево-печерская лавра

украинская православная церковь киевского патриархата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что в мировой святыне Киево-Печерской лавре вместо монастыря мог бы разместиться реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов, сообщается на сайте Украинской православной церкви в понедельник. В УПЦ подчеркнули, что речь идет о мировой духовной святыне, которая для православных христиан является колыбелью монашества. Ранее Ткаченко сообщал, что министерство культуры Украины создало комиссию по проверке использования объектов в Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области. На время работы комиссии в лавре введен специальный пропускной режим. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230422/tserkov-1867130072.html

https://ria.ru/20230422/upts-1867103703.html

украина

тернопольская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, тернопольская область, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь киевского патриархата