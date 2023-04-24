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Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Курс доллара опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 24.04.2023
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:33
2023-04-24T12:33
2023-04-24T12:49
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская опускается до 11,75 рубля, европейская - до 89,36 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск снижается на 60 копейки, до 81,1 рубля уже опускался до 80,79 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,75 рубля, евро – на 39 копеек, до 89,36 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 10 апреля