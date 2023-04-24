Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:33 24.04.2023 (обновлено: 12:49 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/kurs-1867310712.html
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Курс доллара опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 24.04.2023
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:33
2023-04-24T12:49
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
московская биржа
россия
рубль
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_7565c71634b4445c5e09c6ff1ba19f26.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская опускается до 11,75 рубля, европейская - до 89,36 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск снижается на 60 копейки, до 81,1 рубля уже опускался до 80,79 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,75 рубля, евро – на 39 копеек, до 89,36 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839757974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f41b82e48ae844906da3fbc10cf3d26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курс доллара, доллар, экономика, московская биржа, россия, рубль, курс рубля, юань, евро, валюта, динамика курсов валют
Курс доллара, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Экономика, Московская биржа, Россия, Рубль, Курс рубля, Юань, евро, Валюта, Динамика курсов валют
Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 10 апреля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская опускается до 11,75 рубля, европейская - до 89,36 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск снижается на 60 копейки, до 81,1 рубля уже опускался до 80,79 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,75 рубля, евро – на 39 копеек, до 89,36 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКурс доллараДолларЭкономикаМосковская биржаРоссияРубльКурс рубляЮаньевроВалютаДинамика курсов валют
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала