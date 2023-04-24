https://ria.ru/20230424/kurs-1867310712.html

Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Курс доллара опустился ниже 81 рубля - РИА Новости, 24.04.2023

Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:33

2023-04-24T12:33

2023-04-24T12:49

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Курс рубля повышается против доллара, юаня и евро: американская валюта уже опускалась ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, но затем откатилась, китайская опускается до 11,75 рубля, европейская - до 89,36 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск снижается на 60 копейки, до 81,1 рубля уже опускался до 80,79 рубля, юаня – на 7 копеек, до 11,75 рубля, евро – на 39 копеек, до 89,36 рубля.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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