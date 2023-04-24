https://ria.ru/20230424/kultura-1867394802.html

Акция "Культура памяти" станет ежегодной

Акция "Культура памяти" станет ежегодной - РИА Новости, 24.04.2023

Акция "Культура памяти" станет ежегодной

Акция "Культура памяти" станет ежегодной и будет проходить на федеральном уровне, сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:55

2023-04-24T17:55

2023-04-24T17:55

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ольга любимова

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Акция "Культура памяти" станет ежегодной и будет проходить на федеральном уровне, сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. Суть акции в том, чтобы содержать в порядке могилы известных людей. Не все имеют родственников, которые в состоянии сделать это. В 2023 году прибрались на могилах А. П. Чехова, С. М. Третьякова, А. В. Щусева, И. Э. Грабаря, Л. Г. Зыкиной, Г. С. Улановой, Е. С. Максимовой, Е. В. Образцовой, Н. И. Сац, Г. П. Вишневской, М. Л. Ростроповича, И. А. Антоновой и других деятелей культуры.По ее словам Любимовой, в следующем году мероприятие проведут во всех регионах.Ранее сообщалось об открытии в Париже посвященной хореографу Юрию Григоровичу выставки.

https://ria.ru/20230424/kino-1866889844.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, знаменитости