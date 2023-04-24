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Акция "Культура памяти" станет ежегодной - РИА Новости, 24.04.2023
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Культура
 
17:55 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/kultura-1867394802.html
Акция "Культура памяти" станет ежегодной
Акция "Культура памяти" станет ежегодной - РИА Новости, 24.04.2023
Акция "Культура памяти" станет ежегодной
Акция "Культура памяти" станет ежегодной и будет проходить на федеральном уровне, сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:55
2023-04-24T17:55
культура
новости культуры
ольга любимова
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Акция "Культура памяти" станет ежегодной и будет проходить на федеральном уровне, сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. Суть акции в том, чтобы содержать в порядке могилы известных людей. Не все имеют родственников, которые в состоянии сделать это. В 2023 году прибрались на могилах А. П. Чехова, С. М. Третьякова, А. В. Щусева, И. Э. Грабаря, Л. Г. Зыкиной, Г. С. Улановой, Е. С. Максимовой, Е. В. Образцовой, Н. И. Сац, Г. П. Вишневской, М. Л. Ростроповича, И. А. Антоновой и других деятелей культуры.По ее словам Любимовой, в следующем году мероприятие проведут во всех регионах.Ранее сообщалось об открытии в Париже посвященной хореографу Юрию Григоровичу выставки.
https://ria.ru/20230424/kino-1866889844.html
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новости культуры, ольга любимова, знаменитости
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Знаменитости
Акция "Культура памяти" станет ежегодной

Акция по уходу за могилами известных людей "Культура памяти" станет ежегодной

© Фото : страница министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в TelegramАкция "Культура памяти"
Акция Культура памяти - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : страница министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Акция "Культура памяти" станет ежегодной и будет проходить на федеральном уровне, сообщила в своем Telegram-канале Ольга Любимова.
«
"Сегодня на Ваганьковском и Новодевичьем кладбищах сотрудники министерства, федеральных музеев, театров, музыкальных коллективов вместе провели уборку памятников деятелей культуры и возложили цветы", — пояснила Любимова.
Суть акции в том, чтобы содержать в порядке могилы известных людей. Не все имеют родственников, которые в состоянии сделать это. В 2023 году прибрались на могилах А. П. Чехова, С. М. Третьякова, А. В. Щусева, И. Э. Грабаря, Л. Г. Зыкиной, Г. С. Улановой, Е. С. Максимовой, Е. В. Образцовой, Н. И. Сац, Г. П. Вишневской, М. Л. Ростроповича, И. А. Антоновой и других деятелей культуры.
По ее словам Любимовой, в следующем году мероприятие проведут во всех регионах.
«
"Акция "Культура памяти" – это свидетельство нашего уважения к выдающимся деятелям культуры прошлого", — заявила Любимова.
Ранее сообщалось об открытии в Париже посвященной хореографу Юрию Григоровичу выставки.
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