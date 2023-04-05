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В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка - РИА Новости, 05.04.2023
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Культура
 
13:08 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vystavki-1863158382.html
В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка
В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка - РИА Новости, 05.04.2023
В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка
В Париже открылась выставка, посвященная знаменитому хореографу Юрию Григоровичу, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:08
2023-04-05T13:08
культура
новости культуры
париж
юрий григорович
франция
театральный музей имени бахрушина
выставки
музеи
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Париже открылась выставка, посвященная знаменитому хореографу Юрию Григоровичу, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея. "В названии "Большой балет Юрия Григоровича" мы объединили две важных составляющих. И, прежде всего, мы говорим о балете Большого театра, который стал "Большим балетом" именно при Юрии Григоровиче, благодаря его спектаклям и фантастическим артистам", – говорит заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.Институция подготовила этот проект при поддержке Минкульта РФ. Над выставкой работали почти год. В экспозиции уникальные фото из фондов музея. На снимках запечатлены фрагменты из постановок "Спартак", "Каменный цветок", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Иван Грозный", "Легенда о любви" и многих других. Еще есть уникальные кадры со звездами советского и российского балета в репетиционных залах и портреты хореографа. Автор многих экспонатов — фотохудожник Большого театра Михаил Логвинов. Его работы сравнивают с живописными полотнами. "Уверены, эта уникальная и очень яркая выставка не только вызовет большой интерес у ценителей балетного искусства, но и найдет отклик в сердцах самой широкой аудитории, показав еще раз, что истинное искусство не знает ни временных, ни пространственных границ", — считает советник-посланник Посольства России во Франции по вопросам культуры Леонид Кадышев.Юрий Григорович — один из самых знаменитых российских хореографов. В истории мирового балета его имя значится наряду с Джорджем Баланчиным, Джоном Ноймайером и Морисом Бежаром, уточнили в музее.Выставка продлится по 31 мая 2023 года в Российском духовно-культурном православном центре при посольстве РФ в Париже.
https://ria.ru/20230324/vystavka-1860175683.html
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новости культуры, париж, юрий григорович, франция, театральный музей имени бахрушина, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), большой театр, джон ноймайер
Культура, Новости культуры, Париж, Юрий Григорович, Франция, Театральный музей имени Бахрушина, Выставки, Музеи, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Большой театр, Джон Ноймайер
В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка

Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" открылась в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Париже открылась выставка, посвященная знаменитому хореографу Юрию Григоровичу, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея.
"В названии "Большой балет Юрия Григоровича" мы объединили две важных составляющих. И, прежде всего, мы говорим о балете Большого театра, который стал "Большим балетом" именно при Юрии Григоровиче, благодаря его спектаклям и фантастическим артистам", – говорит заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже

Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича

Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"

Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича

Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3

Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3

Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Институция подготовила этот проект при поддержке Минкульта РФ. Над выставкой работали почти год. В экспозиции уникальные фото из фондов музея. На снимках запечатлены фрагменты из постановок "Спартак", "Каменный цветок", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Иван Грозный", "Легенда о любви" и многих других.
Еще есть уникальные кадры со звездами советского и российского балета в репетиционных залах и портреты хореографа. Автор многих экспонатов — фотохудожник Большого театра Михаил Логвинов. Его работы сравнивают с живописными полотнами.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже

Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича

Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"

Вернисаж выставки Большой балет Юрия Григоровича

Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3

Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3

Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
"Уверены, эта уникальная и очень яркая выставка не только вызовет большой интерес у ценителей балетного искусства, но и найдет отклик в сердцах самой широкой аудитории, показав еще раз, что истинное искусство не знает ни временных, ни пространственных границ", — считает советник-посланник Посольства России во Франции по вопросам культуры Леонид Кадышев.
Юрий Григорович — один из самых знаменитых российских хореографов. В истории мирового балета его имя значится наряду с Джорджем Баланчиным, Джоном Ноймайером и Морисом Бежаром, уточнили в музее.
Выставка продлится по 31 мая 2023 года в Российском духовно-культурном православном центре при посольстве РФ в Париже.
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КультураНовости культурыПарижЮрий ГригоровичФранцияТеатральный музей имени БахрушинаВыставкиМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Большой театрДжон Ноймайер
 
 
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