В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" открылась в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Париже открылась выставка, посвященная знаменитому хореографу Юрию Григоровичу, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея.
"В названии "Большой балет Юрия Григоровича" мы объединили две важных составляющих. И, прежде всего, мы говорим о балете Большого театра, который стал "Большим балетом" именно при Юрии Григоровиче, благодаря его спектаклям и фантастическим артистам", – говорит заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Институция подготовила этот проект при поддержке Минкульта РФ. Над выставкой работали почти год. В экспозиции уникальные фото из фондов музея. На снимках запечатлены фрагменты из постановок "Спартак", "Каменный цветок", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Иван Грозный", "Легенда о любви" и многих других.
Еще есть уникальные кадры со звездами советского и российского балета в репетиционных залах и портреты хореографа. Автор многих экспонатов — фотохудожник Большого театра Михаил Логвинов. Его работы сравнивают с живописными полотнами.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича" в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 3
Вернисаж выставки "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 3
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича"
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 3
"Уверены, эта уникальная и очень яркая выставка не только вызовет большой интерес у ценителей балетного искусства, но и найдет отклик в сердцах самой широкой аудитории, показав еще раз, что истинное искусство не знает ни временных, ни пространственных границ", — считает советник-посланник Посольства России во Франции по вопросам культуры Леонид Кадышев.
Юрий Григорович — один из самых знаменитых российских хореографов. В истории мирового балета его имя значится наряду с Джорджем Баланчиным, Джоном Ноймайером и Морисом Бежаром, уточнили в музее.
Выставка продлится по 31 мая 2023 года в Российском духовно-культурном православном центре при посольстве РФ в Париже.