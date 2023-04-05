https://ria.ru/20230405/vystavki-1863158382.html

В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка

В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка - РИА Новости, 05.04.2023

В Париже открылась посвященная хореографу Юрию Григоровичу выставка

В Париже открылась выставка, посвященная знаменитому хореографу Юрию Григоровичу, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:08

2023-04-05T13:08

2023-04-05T13:08

культура

новости культуры

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юрий григорович

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театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Париже открылась выставка, посвященная знаменитому хореографу Юрию Григоровичу, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея. "В названии "Большой балет Юрия Григоровича" мы объединили две важных составляющих. И, прежде всего, мы говорим о балете Большого театра, который стал "Большим балетом" именно при Юрии Григоровиче, благодаря его спектаклям и фантастическим артистам", – говорит заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.Институция подготовила этот проект при поддержке Минкульта РФ. Над выставкой работали почти год. В экспозиции уникальные фото из фондов музея. На снимках запечатлены фрагменты из постановок "Спартак", "Каменный цветок", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Иван Грозный", "Легенда о любви" и многих других. Еще есть уникальные кадры со звездами советского и российского балета в репетиционных залах и портреты хореографа. Автор многих экспонатов — фотохудожник Большого театра Михаил Логвинов. Его работы сравнивают с живописными полотнами. "Уверены, эта уникальная и очень яркая выставка не только вызовет большой интерес у ценителей балетного искусства, но и найдет отклик в сердцах самой широкой аудитории, показав еще раз, что истинное искусство не знает ни временных, ни пространственных границ", — считает советник-посланник Посольства России во Франции по вопросам культуры Леонид Кадышев.Юрий Григорович — один из самых знаменитых российских хореографов. В истории мирового балета его имя значится наряду с Джорджем Баланчиным, Джоном Ноймайером и Морисом Бежаром, уточнили в музее.Выставка продлится по 31 мая 2023 года в Российском духовно-культурном православном центре при посольстве РФ в Париже.

https://ria.ru/20230324/vystavka-1860175683.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, париж, юрий григорович, франция, театральный музей имени бахрушина, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), большой театр, джон ноймайер