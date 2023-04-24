Рейтинг@Mail.ru
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 24.04.2023 (обновлено: 19:19 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/kuleba-1867432770.html
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети - РИА Новости, 24.04.2023
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети
Пользователей возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, где он просит ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:55
2023-04-24T19:19
в мире
украина
европа
москва
дмитрий кулеба
евросоюз
f-16
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователей возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, где он просит ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам."В Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать "спасибо за поддержку" и начать думать о мире, а не только требовать оружие! Вы никогда не получите F-16 и другое оружие, потому что граждане ЕС не хотят третьей мировой войны", — поддержал его другой читатель."У Украины нулевые шансы на победу. Владимир Зеленский — наивная и безответственная марионетка, которую используют США", — отметил третий пользователь."Может быть, мини-диктатору Зеленскому стоит попытаться дать шанс миру, а не подчиняться приказам", — предложил еще один читатель.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230421/snaryady-1866939879.html
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867393090.html
украина
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, москва, дмитрий кулеба, евросоюз, f-16, владимир зеленский, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Европа, Москва, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, F-16, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Воздушно-космические силы России
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали запрос Кулебы на поставки снарядов для ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователей возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, где он просит ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам.
«
"Единственный путь — это стол переговоров, а не подливание масла в огонь", — написал комментатор.
Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать "спасибо за поддержку" и начать думать о мире, а не только требовать оружие! Вы никогда не получите F-16 и другое оружие, потому что граждане ЕС не хотят третьей мировой войны", — поддержал его другой читатель.
"У Украины нулевые шансы на победу. Владимир Зеленский — наивная и безответственная марионетка, которую используют США", — отметил третий пользователь.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
21 апреля, 16:12
"Может быть, мини-диктатору Зеленскому стоит попытаться дать шанс миру, а не подчиняться приказам", — предложил еще один читатель.
«
"Украина — не Европа, а коррумпированная страна", — резюмировали участники дискуссии.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В США предупредили Украину о ее печальном будущем
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаМоскваДмитрий КулебаЕвросоюзF-16Владимир ЗеленскийВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала