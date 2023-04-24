https://ria.ru/20230424/kuleba-1867432770.html
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети - РИА Новости, 24.04.2023
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети
Пользователей возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, где он просит ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:55
2023-04-24T18:55
2023-04-24T19:19
в мире
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европа
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дмитрий кулеба
евросоюз
f-16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователей возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, где он просит ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам."В Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать "спасибо за поддержку" и начать думать о мире, а не только требовать оружие! Вы никогда не получите F-16 и другое оружие, потому что граждане ЕС не хотят третьей мировой войны", — поддержал его другой читатель."У Украины нулевые шансы на победу. Владимир Зеленский — наивная и безответственная марионетка, которую используют США", — отметил третий пользователь."Может быть, мини-диктатору Зеленскому стоит попытаться дать шанс миру, а не подчиняться приказам", — предложил еще один читатель.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230421/snaryady-1866939879.html
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В мире, Украина, Европа, Москва, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, F-16, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Воздушно-космические силы России
"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали запрос Кулебы на поставки снарядов для ВСУ