https://ria.ru/20230424/kuleba-1867432770.html

"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети

"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети - РИА Новости, 24.04.2023

"У Украины нет шансов". Просьба Кулебы разозлила пользователей Сети

Пользователей возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, где он просит ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:55

2023-04-24T18:55

2023-04-24T19:19

в мире

украина

европа

москва

дмитрий кулеба

евросоюз

f-16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователей возмутил пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter, где он просит ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам."В Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать "спасибо за поддержку" и начать думать о мире, а не только требовать оружие! Вы никогда не получите F-16 и другое оружие, потому что граждане ЕС не хотят третьей мировой войны", — поддержал его другой читатель."У Украины нулевые шансы на победу. Владимир Зеленский — наивная и безответственная марионетка, которую используют США", — отметил третий пользователь."Может быть, мини-диктатору Зеленскому стоит попытаться дать шанс миру, а не подчиняться приказам", — предложил еще один читатель.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230421/snaryady-1866939879.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867393090.html

украина

европа

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