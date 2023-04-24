https://ria.ru/20230424/krym-1867461915.html
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма - РИА Новости, 24.04.2023
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма
Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:28
2023-04-24T22:28
2023-04-24T22:56
черное море
россия
украина
бен ходжес
нато
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.По его словам, благодаря полуострову Россия господствует над всем северным побережьем Черного моря, поэтому Вашингтону и Брюсселю необходимо занять регион, вооружив ВСУ.Высказываемые Киевом намерения захватить Крым и Донбасс в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20230424/goroda-1867409817.html
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черное море, россия, украина, бен ходжес, нато, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, в мире
Черное море, Россия, Украина, Бен Ходжес, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, В мире
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма
Генерал Ходжес: Запад хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками