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Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 24.04.2023 (обновлено: 22:56 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/krym-1867461915.html
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма - РИА Новости, 24.04.2023
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма
Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:28
2023-04-24T22:56
черное море
россия
украина
бен ходжес
нато
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.По его словам, благодаря полуострову Россия господствует над всем северным побережьем Черного моря, поэтому Вашингтону и Брюсселю необходимо занять регион, вооружив ВСУ.Высказываемые Киевом намерения захватить Крым и Донбасс в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20230424/goroda-1867409817.html
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черное море, россия, украина, бен ходжес, нато, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, в мире
Черное море, Россия, Украина, Бен Ходжес, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, В мире
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма

Генерал Ходжес: Запад хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.
По его словам, благодаря полуострову Россия господствует над всем северным побережьем Черного моря, поэтому Вашингтону и Брюсселю необходимо занять регион, вооружив ВСУ.
«

"Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов", — сказал Ходжес.

Высказываемые Киевом намерения захватить Крым и Донбасс в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияУкраинаБен ХоджесНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий МедведевВ мире
 
 
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