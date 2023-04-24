Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма

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"Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов", — сказал Ходжес.