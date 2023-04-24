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В Крыму поблагодарили посла Китая за правду о статусе полуострова - РИА Новости, 24.04.2023
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11:09 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/krym-1867285607.html
В Крыму поблагодарили посла Китая за правду о статусе полуострова
В Крыму поблагодарили посла Китая за правду о статусе полуострова - РИА Новости, 24.04.2023
В Крыму поблагодарили посла Китая за правду о статусе полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поблагодарил посла Китая во Франции Лю Шайе за честную и... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:09
2023-04-24T11:09
китай
россия
франция
юрий гемпель
катрин колонна
владимир путин
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поблагодарил посла Китая во Франции Лю Шайе за честную и объективную позицию по статусу Крыма. Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В свою очередь, около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата, пишет газета Monde. "Мы благодарны послу Китая за честную и объективную позицию. Правду спрятать невозможно, она рано или поздно становится публичным достоянием", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, как бы западные страны не противились, но им придется признать, что воссоединение Крыма с Россией было законным и исторически предопределенным процессом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230424/posol-1867276325.html
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китай, россия, франция, юрий гемпель, катрин колонна, владимир путин, оон, в мире
Китай, Россия, Франция, Юрий Гемпель, Катрин Колонна, Владимир Путин, ООН, В мире
В Крыму поблагодарили посла Китая за правду о статусе полуострова

В Крыму поблагодарили посла Китая во Франции Лю Шайе за правду о статусе полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поблагодарил посла Китая во Франции Лю Шайе за честную и объективную позицию по статусу Крыма.
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В свою очередь, около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата, пишет газета Monde.
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Вчера, 10:23
"Мы благодарны послу Китая за честную и объективную позицию. Правду спрятать невозможно, она рано или поздно становится публичным достоянием", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, как бы западные страны не противились, но им придется признать, что воссоединение Крыма с Россией было законным и исторически предопределенным процессом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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КитайРоссияФранцияЮрий ГемпельКатрин КолоннаВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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