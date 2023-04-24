https://ria.ru/20230424/kredity-1867471074.html

ЦБ разработал стандарт реструктуризации кредитов в разных банках

ЦБ разработал стандарт реструктуризации кредитов в разных банках - РИА Новости, 24.04.2023

ЦБ разработал стандарт реструктуризации кредитов в разных банках

Банк России разработал стандарт, который упростит процесс реструктуризации кредитов, оформленных в разных банках заемщиками, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:50

2023-04-24T23:50

2023-04-24T23:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России разработал стандарт, который упростит процесс реструктуризации кредитов, оформленных в разных банках заемщиками, следует из сообщения регулятора. "Заемщикам станет проще реструктурировать одновременно несколько кредитов в разных банках... Регулятор предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Этот механизм закреплен в Cтандарте защиты прав и интересов заемщиков - физических лиц при урегулировании задолженности", - сказано в пресс-релизе. Применение стандарта позволит на условиях, приемлемых для всех сторон, как для банков, так и для заемщика, поможет решить проблемы с выплатами по кредитам, считает ЦБ. Человек, столкнувшийся, например, с потерей работы или длительной болезнью, сможет обратиться в один из банков, где он оформил ссуды, с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. "Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика", - объяснили в ЦБ. Также в тексте стандарта, в частности, отмечается, что его задачи - повысить информационную открытость рынка потребкредитования в РФ, повысить качество сопровождения кредиторами процессов урегулирования задолженности по ссудам, а также защита прав и интересов заемщиков-физлиц. В документе также приводятся способы урегулирования задолженности, описывается процедура урегулирования задолженности по договору, который заемщик заключил с одним кредитором, а также по нескольким договорам, заключенным с разными кредиторами. Кроме того, в стандарте будет представлен перечень этих самых "сложных жизненных ситуаций", при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, а также список необходимых подтверждающих документов. На первом этапе соблюдение стандарта будет добровольным, "чтобы наработать достаточную практику применения" и необходимости внесения в него уточнений. "Кредиторы, которые решат к нему присоединиться, разместят все необходимые инструкции для заемщиков на своих сайтах", - заключили в ЦБ.

https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865211355.html

https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)