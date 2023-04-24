https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html
Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра
Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра - РИА Новости, 24.04.2023
Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков уволил министра транспорта региона Константина Димитрова, находящегося под домашним арестом, сообщает... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:21
2023-04-24T10:21
2023-04-24T10:21
красноярский край
красноярск
россия
михаил котюков
олег митволь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
политика
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КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков уволил министра транспорта региона Константина Димитрова, находящегося под домашним арестом, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Подписано распоряжение о кадровых изменениях в министерстве транспорта края. Константин Димитров освобожден от должности, временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен замминистра Дмитрий Зотин", - говорится в сообщении. Глава краевого минтранса Димитров был арестован в конце июля в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ранее по этому делу был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.
https://ria.ru/20230203/metro-1849460541.html
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РИА Новости
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красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), политика
Красноярский край, Красноярск, Россия, Михаил Котюков, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Политика
Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра
Врио губернатора Красноярского края Котюков уволил министра транспорта региона Димитрова