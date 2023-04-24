https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html

Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра

Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра - РИА Новости, 24.04.2023

Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков уволил министра транспорта региона Константина Димитрова, находящегося под домашним арестом, сообщает... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:21

2023-04-24T10:21

2023-04-24T10:21

красноярский край

красноярск

россия

михаил котюков

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

политика

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КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков уволил министра транспорта региона Константина Димитрова, находящегося под домашним арестом, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Подписано распоряжение о кадровых изменениях в министерстве транспорта края. Константин Димитров освобожден от должности, временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен замминистра Дмитрий Зотин", - говорится в сообщении. Глава краевого минтранса Димитров был арестован в конце июля в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ранее по этому делу был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

https://ria.ru/20230203/metro-1849460541.html

https://realty.ria.ru/20220722/delo-1804260198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), политика