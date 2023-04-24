https://ria.ru/20230424/kosmos-1867281064.html

В "Роскосмосе" рассказали о возможных совместных программах России и Китая

В "Роскосмосе" рассказали о возможных совместных программах России и Китая - РИА Новости, 24.04.2023

В "Роскосмосе" рассказали о возможных совместных программах России и Китая

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев допустил участие России и Китая в совместных пилотируемых программах РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:49

2023-04-24T10:49

2023-04-24T10:49

наука

космос - риа наука

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михаил мишустин

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ХЭФЭЙ (Китай), 24 апр – РИА Новости. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев допустил участие России и Китая в совместных пилотируемых программах в будущем. "Китайская космонавтика действительно пошла вперед… Сейчас у них работает китайская космическая станция, так что в будущем мы планируем создавать вместе сначала автоматические средства и, может быть, совместно использовать дальний космос и Луну, а на следующем этапе, наверное, и в пилотируемой программе тоже", - сказал Крикалев российским журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики, которые проходят в городе Хэфэй китайской восточной провинции Аньхой. По его словам, совместный российско-китайский проект лунной станции - это пока совместное использование Луны автоматическими аппаратами, это создание системы аппаратов, которые исследуют Луну автоматическими средствами и обмениваются информацией между собой. "В будущем эти данные, конечно, могут быть использованы для пилотируемой программы, но пока никаких конкретных сроков назвать нельзя", - сказал он. Крикалев также добавил, что Россия и Китай проводят переговоры по сотрудничеству в рамках российской орбитальной станции. Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В декабре этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию МНЛС подготовлено к подписанию. МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне. Ранее сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения. В понедельник в Китае отмечается День космонавтики: в этот день, 24 апреля 1970 года, с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".

https://ria.ru/20230419/nasa-1866476799.html

https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, китай, луна, сергей крикалев, михаил мишустин, роскосмос