https://ria.ru/20230424/kosmos-1867281064.html
В "Роскосмосе" рассказали о возможных совместных программах России и Китая
В "Роскосмосе" рассказали о возможных совместных программах России и Китая - РИА Новости, 24.04.2023
В "Роскосмосе" рассказали о возможных совместных программах России и Китая
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев допустил участие России и Китая в совместных пилотируемых программах РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:49
2023-04-24T10:49
2023-04-24T10:49
наука
космос - риа наука
россия
китай
луна
сергей крикалев
михаил мишустин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
ХЭФЭЙ (Китай), 24 апр – РИА Новости. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев допустил участие России и Китая в совместных пилотируемых программах в будущем. "Китайская космонавтика действительно пошла вперед… Сейчас у них работает китайская космическая станция, так что в будущем мы планируем создавать вместе сначала автоматические средства и, может быть, совместно использовать дальний космос и Луну, а на следующем этапе, наверное, и в пилотируемой программе тоже", - сказал Крикалев российским журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики, которые проходят в городе Хэфэй китайской восточной провинции Аньхой. По его словам, совместный российско-китайский проект лунной станции - это пока совместное использование Луны автоматическими аппаратами, это создание системы аппаратов, которые исследуют Луну автоматическими средствами и обмениваются информацией между собой. "В будущем эти данные, конечно, могут быть использованы для пилотируемой программы, но пока никаких конкретных сроков назвать нельзя", - сказал он. Крикалев также добавил, что Россия и Китай проводят переговоры по сотрудничеству в рамках российской орбитальной станции. Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В декабре этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию МНЛС подготовлено к подписанию. МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне. Ранее сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения. В понедельник в Китае отмечается День космонавтики: в этот день, 24 апреля 1970 года, с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
https://ria.ru/20230419/nasa-1866476799.html
https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html
россия
китай
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, китай, луна, сергей крикалев, михаил мишустин, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Сергей Крикалев, Михаил Мишустин, Роскосмос
В "Роскосмосе" рассказали о возможных совместных программах России и Китая
В "Роскосмосе" допустили участие России и Китая в совместных пилотируемых программах
ХЭФЭЙ (Китай), 24 апр – РИА Новости. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев допустил участие России и Китая в совместных пилотируемых программах в будущем.
"Китайская космонавтика действительно пошла вперед… Сейчас у них работает китайская космическая станция, так что в будущем мы планируем создавать вместе сначала автоматические средства и, может быть, совместно использовать дальний космос и Луну
, а на следующем этапе, наверное, и в пилотируемой программе тоже", - сказал Крикалев российским журналистам на полях торжественных мероприятий по случаю китайского Дня космонавтики, которые проходят в городе Хэфэй
китайской восточной провинции Аньхой
.
НАСА: США вступили в космическую гонку с Китаем, но сотрудничают с Россией
По его словам, совместный российско-китайский проект лунной станции - это пока совместное использование Луны автоматическими аппаратами, это создание системы аппаратов, которые исследуют Луну автоматическими средствами и обмениваются информацией между собой.
"В будущем эти данные, конечно, могут быть использованы для пилотируемой программы, но пока никаких конкретных сроков назвать нельзя", - сказал он.
Крикалев также добавил, что Россия и Китай проводят переговоры по сотрудничеству в рамках российской орбитальной станции.
«
"Китай на своей орбите создал ту станцию, которая им удобна для запусков со своей территории, ну а будущие программы пилотируемых полетов пока только обсуждаются", - сказал он.
Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В декабре этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию МНЛС подготовлено к подписанию.
МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
Ранее сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
В понедельник в Китае отмечается День космонавтики: в этот день, 24 апреля 1970 года, с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-1", которая вывела на орбиту первый китайский спутник "Дунфанхун-1".
В Китае впервые запустили в космос жидкостную ракету-носитель