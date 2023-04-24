https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:19
2023-04-24T12:19
2023-04-24T12:19
общество
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россия
михаил мурашко
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Ковид меняется, подходы должны быть изменены. Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что стабилизация ситуации произошла благодаря в том числе и вакцинации населения, так более 73 миллионов человек привились от COVID-19.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Министр здравоохранения Мурашко: ситуация с COVID-19 во многом стабилизировалась
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ковид меняется, подходы должны быть изменены. Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Он отметил, что стабилизация ситуации произошла благодаря в том числе и вакцинации населения, так более 73 миллионов человек привились от COVID-19.
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