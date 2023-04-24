Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:19
2023-04-24T12:19
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
коронавирус в россии
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Ковид меняется, подходы должны быть изменены. Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что стабилизация ситуации произошла благодаря в том числе и вакцинации населения, так более 73 миллионов человек привились от COVID-19.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Мурашко: ситуация с COVID-19 во многом стабилизировалась

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ковид меняется, подходы должны быть изменены. Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Он отметил, что стабилизация ситуации произошла благодаря в том числе и вакцинации населения, так более 73 миллионов человек привились от COVID-19.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
COVID-19 становится рутиной, заявила Голикова
Вчера, 12:08
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоКоронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала