https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 24.04.2023

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:19

2023-04-24T12:19

2023-04-24T12:19

общество

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михаил мурашко

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении, но во многом ситуация уже стабилизировалась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Ковид меняется, подходы должны быть изменены. Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась", - сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что стабилизация ситуации произошла благодаря в том числе и вакцинации населения, так более 73 миллионов человек привились от COVID-19.

https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус в россии, распространение коронавируса