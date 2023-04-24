https://ria.ru/20230424/kompaniya-1867280914.html

Финская горно-технологическая компания Metso Outotec ушла из России

Финская горно-технологическая компания Metso Outotec ушла из России - РИА Новости, 24.04.2023

Финская горно-технологическая компания Metso Outotec ушла из России

Финская горно-технологическая компания Metso Outotec завершила работу с российскими клиентами и прекратила деятельность в стране, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:49

2023-04-24T10:49

2023-04-24T10:49

экономика

россия

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр — РИА Новости. Финская горно-технологическая компания Metso Outotec завершила работу с российскими клиентами и прекратила деятельность в стране, сообщает в понедельник компания. "Metso Outotec завершила сворачивание и прекратила деятельность в России", - говорится в сообщении. Как сообщалось в финансовой отчетности производителя за второй квартал прошлого года, компания зафиксировала убыток в 150 миллионов евро в связи с выходом из российских операций, однако компания продолжала выполнение заказов для российских предприятий, не находящихся под международными санкциями. "Чтобы ускорить прекращение контрактов... компания начала переговоры со своими клиентами, не подпавшими под санкции, о сворачивании контрактов. Этот процесс был завершен в первом квартале 2023 года, и с тех пор Metso Outotec прекратила бизнес с Россией. Metso Outotec полностью соблюдает все применимые санкции против России", - также говорится в сообщении. Metso Outotec - один из мировых лидеров в области технологий и услуг для добычи и переработки полезных ископаемых, включая металлы. Штаб-квартира находится в Хельсинки. Штат компании насчитывает более 15 тысяч человек в более чем 50 странах, объем продаж в прошлом году составил около 5,3 миллиарда евро. Акции компании зарегистрированы на бирже Nasdaq Helsinki.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, финляндия