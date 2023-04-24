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Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
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18:07 24.04.2023 (обновлено: 18:23 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/kompanii-1867420813.html
Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков
Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с рынка в России после начала спецоперации ушли 120 из 1404 иностранных компаний, но даже те, кто... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:07
2023-04-24T18:23
россия
экономика
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с рынка в России после начала спецоперации ушли 120 из 1404 иностранных компаний, но даже те, кто уходит, проговаривают условия возвращения и "не жгут мосты"."Якобы все компании ушли из России - еще одна ложь. Еще одна ложь. До начала специальной военной операции в России было ну что-то около 1404 иностранных компаний. У этих 1404 иностранных компаний было 2405 дочек, дочерних фирм. Так вот, по состоянию на сегодня, значит, у нас ушло 120 компаний", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".Он отметил, что в число этих 120 входят те компании, которые продали хоть одну "дочку" за все это время и ушли с рынка."Так или иначе остальные где-то здесь. Они не хотят уходить. И даже те, кто уходят, они все равно тихонько, "под ковром", они проговаривают возможные условия для возвращения, не жгут мосты. И это тоже нужно понимать. Все гораздо лучше, чем они пытаются представить себе в коллективном Западе", - отметил Песков.
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россия, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков

Песков: даже компании, уходящие с рынка, подковерно проговаривают условия возвращения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с рынка в России после начала спецоперации ушли 120 из 1404 иностранных компаний, но даже те, кто уходит, проговаривают условия возвращения и "не жгут мосты".
"Якобы все компании ушли из России - еще одна ложь. Еще одна ложь. До начала специальной военной операции в России было ну что-то около 1404 иностранных компаний. У этих 1404 иностранных компаний было 2405 дочек, дочерних фирм. Так вот, по состоянию на сегодня, значит, у нас ушло 120 компаний", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что в число этих 120 входят те компании, которые продали хоть одну "дочку" за все это время и ушли с рынка.
"Так или иначе остальные где-то здесь. Они не хотят уходить. И даже те, кто уходят, они все равно тихонько, "под ковром", они проговаривают возможные условия для возвращения, не жгут мосты. И это тоже нужно понимать. Все гораздо лучше, чем они пытаются представить себе в коллективном Западе", - отметил Песков.
 
РоссияЭкономикаДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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