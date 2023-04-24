https://ria.ru/20230424/kompanii-1867420813.html

Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков

Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023

Даже ушедшие компании кулуарно говорят о желании вернуться, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с рынка в России после начала спецоперации ушли 120 из 1404 иностранных компаний, но даже те, кто... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:07

2023-04-24T18:07

2023-04-24T18:23

россия

экономика

дмитрий песков

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с рынка в России после начала спецоперации ушли 120 из 1404 иностранных компаний, но даже те, кто уходит, проговаривают условия возвращения и "не жгут мосты"."Якобы все компании ушли из России - еще одна ложь. Еще одна ложь. До начала специальной военной операции в России было ну что-то около 1404 иностранных компаний. У этих 1404 иностранных компаний было 2405 дочек, дочерних фирм. Так вот, по состоянию на сегодня, значит, у нас ушло 120 компаний", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".Он отметил, что в число этих 120 входят те компании, которые продали хоть одну "дочку" за все это время и ушли с рынка."Так или иначе остальные где-то здесь. Они не хотят уходить. И даже те, кто уходят, они все равно тихонько, "под ковром", они проговаривают возможные условия для возвращения, не жгут мосты. И это тоже нужно понимать. Все гораздо лучше, чем они пытаются представить себе в коллективном Западе", - отметил Песков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, дмитрий песков, санкции в отношении россии