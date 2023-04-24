https://ria.ru/20230424/kompanii-1867358735.html

Костин предложил, как поступить с компаниями, желающими уйти из России

Костин предложил, как поступить с компаниями, желающими уйти из России - РИА Новости, 24.04.2023

Костин предложил, как поступить с компаниями, желающими уйти из России

Глава ВТБ Андрей Костин предложил не покупать, а брать под управление активы зарубежных компаний, покидающих Россию, в качестве примера он привел финский... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:45

2023-04-24T14:45

2023-04-24T16:45

экономика

россия

андрей костин (банкир)

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796182256_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_9cb14a8ff11059b84e59446316d8c270.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил не покупать, а брать под управление активы зарубежных компаний, покидающих Россию, в качестве примера он привел финский энергоконцерн Fortum и иностранные банки. По его словам, актив можно отдать "какой-нибудь "Интер РАО", компании управленческой", которая управляла бы им и платила государству за это деньги. После снятия санкций бизнес возвращается владельцам, добавил Костин.Руководитель ВТБ напомнил, что европейским банкам предлагали обменяться активами, и они, как заметил Костин, были к этому готовы, однако власти Евросоюза не разрешили так сделать, "невзирая на то, что это в их интересах"."А сейчас эти банки пытаются уйти. Я считаю, что нельзя им давать просто так уйти, продать даже задешево. Должно же быть чувство справедливости", — добавил банкир.Как следовало из отчетности Fortum, обнародованной в марте, энергоконцерн продолжает процесс продажи своих активов в России, но фиксирует неопределенность вокруг получения разрешения на это от российских властей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, андрей костин (банкир), втб