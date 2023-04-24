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Костин предложил, как поступить с компаниями, желающими уйти из России
Костин предложил, как поступить с компаниями, желающими уйти из России - РИА Новости, 24.04.2023
Костин предложил, как поступить с компаниями, желающими уйти из России
Глава ВТБ Андрей Костин предложил не покупать, а брать под управление активы зарубежных компаний, покидающих Россию, в качестве примера он привел финский... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:45
2023-04-24T14:45
2023-04-24T16:45
экономика
россия
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил не покупать, а брать под управление активы зарубежных компаний, покидающих Россию, в качестве примера он привел финский энергоконцерн Fortum и иностранные банки. По его словам, актив можно отдать "какой-нибудь "Интер РАО", компании управленческой", которая управляла бы им и платила государству за это деньги. После снятия санкций бизнес возвращается владельцам, добавил Костин.Руководитель ВТБ напомнил, что европейским банкам предлагали обменяться активами, и они, как заметил Костин, были к этому готовы, однако власти Евросоюза не разрешили так сделать, "невзирая на то, что это в их интересах"."А сейчас эти банки пытаются уйти. Я считаю, что нельзя им давать просто так уйти, продать даже задешево. Должно же быть чувство справедливости", — добавил банкир.Как следовало из отчетности Fortum, обнародованной в марте, энергоконцерн продолжает процесс продажи своих активов в России, но фиксирует неопределенность вокруг получения разрешения на это от российских властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей костин (банкир), втб
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Костин предложил, как поступить с компаниями, желающими уйти из России
Костин предложил брать под управление активы иностранных компаний, желающих уйти из России
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Глава ВТБ Андрей Костин предложил
не покупать, а брать под управление активы зарубежных компаний, покидающих Россию, в качестве примера он привел финский энергоконцерн Fortum и иностранные банки.
«
"Вот сейчас там, у финнов, финны сейчас не очень дружественные, у них есть большая компания, допустим, Fortum. Они оценивают ее в миллиарды долларов, и очень много желающих там, за рубежом, даже и в России купить. А почему, допустим, не взять под управление?" — сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, актив можно отдать "какой-нибудь "Интер РАО", компании управленческой", которая управляла бы им и платила государству за это деньги. После снятия санкций бизнес возвращается владельцам, добавил Костин.
Руководитель ВТБ напомнил, что европейским банкам предлагали обменяться активами, и они, как заметил Костин, были к этому готовы, однако власти Евросоюза не разрешили так сделать, "невзирая на то, что это в их интересах".
"А сейчас эти банки пытаются уйти. Я считаю, что нельзя им давать просто так уйти, продать даже задешево. Должно же быть чувство справедливости", — добавил банкир.
Как следовало из отчетности Fortum, обнародованной в марте, энергоконцерн продолжает процесс продажи своих активов в России, но фиксирует неопределенность вокруг получения разрешения на это от российских властей.