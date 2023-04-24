https://ria.ru/20230424/kitay-1867392700.html

Посольство Китая в Париже прокомментировало слова главы дипмиссии о Крыме

Посольство Китая в Париже прокомментировало слова главы дипмиссии о Крыме - РИА Новости, 24.04.2023

Посольство Китая в Париже прокомментировало слова главы дипмиссии о Крыме

Посол Китая во Франции Лу Шае, говоря об истории Крыма, выразил свою личную точку зрения, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:25

2023-04-24T16:25

2023-04-24T17:02

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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Посол Китая во Франции Лу Шае, говоря об истории Крыма, выразил свою личную точку зрения, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.В Пекине уважают "суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств", подчеркнули в посольстве.Там напомнили, что после распада СССР Китай одним из первых установил дипломатические отношения с бывшими союзными республиками и уважает их суверенный статус."По вопросу Украины позиция Китая неизменна и ясна. Китай готов продолжать работать вместе с международным сообществом, чтобы внести вклад в политическое разрешение украинского кризиса", — заключили в дипмиссии. В пятницу Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине", а американцы не заинтересованы в прекращении украинского конфликта. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".После этого, по данным газеты Monde, около 80 европейских парламентариев призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла Китая в Париже персоной нон грата. В понедельник дипломата вызвали во французский МИД "для разъяснений".Крымская область входила в состав РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче региона в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

https://ria.ru/20230424/posol-1867276325.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867262995.html

https://ria.ru/20230421/konflikt-1867025046.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, украина, франция, россия, республика крым