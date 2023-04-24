https://ria.ru/20230424/kitay-1867296089.html
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай"
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай" - РИА Новости, 24.04.2023
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай"
Туроператоры, работающие на китайском направлении, готовятся к возобновлению экскурсионного турпотока в Китай, в компаниях актуализируют предложения, предлагая... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:06
2023-04-24T12:06
2023-04-24T12:07
туризм
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туризм
туристы
китай
цзянсу
ассоциация туроператоров россии (атор)
china eastern airlines
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туроператоры, работающие на китайском направлении, готовятся к возобновлению экскурсионного турпотока в Китай, в компаниях актуализируют предложения, предлагая познакомить туристов не только с известными городами Поднебесной, но и с более отдаленными живописными регионами, сообщает АТОР.Как рассказал член Совета Ассоциации "Мир без Границ", генеральный директор туроператора China Tour & Business Travel Company Сергей Джан Ша, экскурсионные туры, в которые входили города провинции Цзянсу, были очень востребованы у россиян до пандемии.Отправиться туда, по словам экспертов, — способ посмотреть "тот самый настоящий Китай" во всем его разнообразии, увидеть совсем новый, непознанный азиатский мир."Мы уверены, что экскурсионные туры по провинции Цзянсу будут столь же востребованы, как и до пандемии. Но активными продажи станут, конечно, только после перезапуска программы безвизовых групповых поездок в Китай", – сказал Сергей Джан Ша.Стартуют экскурсионные программы в Шанхае, расположенном примерно в 300 километрах от провинции Цзянсу. Туда из России можно улететь прямыми рейсами авиакомпании China Eastern Airlines. С 6 июня 2023 года перевозчик к рейсам из Москвы добавит рейсы из Петербурга.В рамках экскурсионных туров по провинции Цзянсу туристы посещают такие многовековые города, как Нанкин, древнюю столицу Китая, Сучжоу, чьи пейзажные сады охраняются ЮНЕСКО, город Уси, где находится самая большая в мире статуя Будды, Янчжоу, славящийся традиционным массажем стоп, "китайскую Венецию" — город Тунли, горы Хуаншань, Пекин, неподалеку от которого находится участок Великой китайской стены.В программе 12-дневных лечебно-оздоровительных туров в город Нанкин – дыхательная гимнастика (цигун-терапия), лечебный китайский массаж, иглотерапия, посещение термальных источников Таншань, экскурсии.Турагенты уверены, что после возобновления безвизовых групповых поездок, спрос на экскурсионный Китай превысит допандемийные значения. Это произойдет и из-за высокого отложенного спроса, и сохраняющейся труднодоступности многих зарубежных направлений.
https://ria.ru/20230414/turpoezdki-1865218369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, цзянсу, ассоциация туроператоров россии (атор), china eastern airlines, мир без границ, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Цзянсу, Ассоциация туроператоров России (АТОР), China Eastern Airlines, Мир без границ, куда можно лететь
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай"
Туроператоры планируют отправлять россиян в китайскую провинцию Цзянсу
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Туроператоры, работающие на китайском направлении, готовятся к возобновлению экскурсионного турпотока в Китай, в компаниях актуализируют предложения, предлагая познакомить туристов не только с известными городами Поднебесной, но и с более отдаленными живописными регионами, сообщает
АТОР.
Как рассказал член Совета Ассоциации "Мир без Границ", генеральный директор туроператора China Tour & Business Travel Company Сергей Джан Ша, экскурсионные туры, в которые входили города провинции Цзянсу, были очень востребованы у россиян до пандемии.
Отправиться туда, по словам экспертов, — способ посмотреть "тот самый настоящий Китай" во всем его разнообразии, увидеть совсем новый, непознанный азиатский мир.
"Мы уверены, что экскурсионные туры по провинции Цзянсу будут столь же востребованы, как и до пандемии. Но активными продажи станут, конечно, только после перезапуска программы безвизовых групповых поездок в Китай", – сказал Сергей Джан Ша.
Стартуют экскурсионные программы в Шанхае, расположенном примерно в 300 километрах от провинции Цзянсу. Туда из России можно улететь прямыми рейсами авиакомпании China Eastern Airlines. С 6 июня 2023 года перевозчик к рейсам из Москвы добавит рейсы из Петербурга.
В рамках экскурсионных туров по провинции Цзянсу туристы посещают такие многовековые города, как Нанкин, древнюю столицу Китая, Сучжоу, чьи пейзажные сады охраняются ЮНЕСКО, город Уси, где находится самая большая в мире статуя Будды, Янчжоу, славящийся традиционным массажем стоп, "китайскую Венецию" — город Тунли, горы Хуаншань, Пекин, неподалеку от которого находится участок Великой китайской стены.
В программе 12-дневных лечебно-оздоровительных туров в город Нанкин – дыхательная гимнастика (цигун-терапия), лечебный китайский массаж, иглотерапия, посещение термальных источников Таншань, экскурсии.
Турагенты уверены, что после возобновления безвизовых групповых поездок, спрос на экскурсионный Китай превысит допандемийные значения. Это произойдет и из-за высокого отложенного спроса, и сохраняющейся труднодоступности многих зарубежных направлений.
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД