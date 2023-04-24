Рейтинг@Mail.ru
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай" - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:06 24.04.2023 (обновлено: 12:07 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/kitay-1867296089.html
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай"
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай" - РИА Новости, 24.04.2023
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай"
Туроператоры, работающие на китайском направлении, готовятся к возобновлению экскурсионного турпотока в Китай, в компаниях актуализируют предложения, предлагая... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:06
2023-04-24T12:07
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
цзянсу
ассоциация туроператоров россии (атор)
china eastern airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/02/1504780269_0:242:3000:1930_1920x0_80_0_0_5a33bb80c322c17f1a8d0407b9f291b4.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туроператоры, работающие на китайском направлении, готовятся к возобновлению экскурсионного турпотока в Китай, в компаниях актуализируют предложения, предлагая познакомить туристов не только с известными городами Поднебесной, но и с более отдаленными живописными регионами, сообщает АТОР.Как рассказал член Совета Ассоциации "Мир без Границ", генеральный директор туроператора China Tour &amp; Business Travel Company Сергей Джан Ша, экскурсионные туры, в которые входили города провинции Цзянсу, были очень востребованы у россиян до пандемии.Отправиться туда, по словам экспертов, — способ посмотреть "тот самый настоящий Китай" во всем его разнообразии, увидеть совсем новый, непознанный азиатский мир."Мы уверены, что экскурсионные туры по провинции Цзянсу будут столь же востребованы, как и до пандемии. Но активными продажи станут, конечно, только после перезапуска программы безвизовых групповых поездок в Китай", – сказал Сергей Джан Ша.Стартуют экскурсионные программы в Шанхае, расположенном примерно в 300 километрах от провинции Цзянсу. Туда из России можно улететь прямыми рейсами авиакомпании China Eastern Airlines. С 6 июня 2023 года перевозчик к рейсам из Москвы добавит рейсы из Петербурга.В рамках экскурсионных туров по провинции Цзянсу туристы посещают такие многовековые города, как Нанкин, древнюю столицу Китая, Сучжоу, чьи пейзажные сады охраняются ЮНЕСКО, город Уси, где находится самая большая в мире статуя Будды, Янчжоу, славящийся традиционным массажем стоп, "китайскую Венецию" — город Тунли, горы Хуаншань, Пекин, неподалеку от которого находится участок Великой китайской стены.В программе 12-дневных лечебно-оздоровительных туров в город Нанкин – дыхательная гимнастика (цигун-терапия), лечебный китайский массаж, иглотерапия, посещение термальных источников Таншань, экскурсии.Турагенты уверены, что после возобновления безвизовых групповых поездок, спрос на экскурсионный Китай превысит допандемийные значения. Это произойдет и из-за высокого отложенного спроса, и сохраняющейся труднодоступности многих зарубежных направлений.
https://ria.ru/20230414/turpoezdki-1865218369.html
китай
цзянсу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/02/1504780269_281:0:2854:1930_1920x0_80_0_0_7766dc74511e9e85153512294650f1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, китай, цзянсу, ассоциация туроператоров россии (атор), china eastern airlines, мир без границ, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Цзянсу, Ассоциация туроператоров России (АТОР), China Eastern Airlines, Мир без границ, куда можно лететь
Российским туристам покажут "самый настоящий Китай"

Туроператоры планируют отправлять россиян в китайскую провинцию Цзянсу

© AP Photo / Eugene HoshikoCтатую Мао Цзэдуна в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае
Cтатую Мао Цзэдуна в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туроператоры, работающие на китайском направлении, готовятся к возобновлению экскурсионного турпотока в Китай, в компаниях актуализируют предложения, предлагая познакомить туристов не только с известными городами Поднебесной, но и с более отдаленными живописными регионами, сообщает АТОР.
Как рассказал член Совета Ассоциации "Мир без Границ", генеральный директор туроператора China Tour & Business Travel Company Сергей Джан Ша, экскурсионные туры, в которые входили города провинции Цзянсу, были очень востребованы у россиян до пандемии.
Отправиться туда, по словам экспертов, — способ посмотреть "тот самый настоящий Китай" во всем его разнообразии, увидеть совсем новый, непознанный азиатский мир.
"Мы уверены, что экскурсионные туры по провинции Цзянсу будут столь же востребованы, как и до пандемии. Но активными продажи станут, конечно, только после перезапуска программы безвизовых групповых поездок в Китай", – сказал Сергей Джан Ша.
Стартуют экскурсионные программы в Шанхае, расположенном примерно в 300 километрах от провинции Цзянсу. Туда из России можно улететь прямыми рейсами авиакомпании China Eastern Airlines. С 6 июня 2023 года перевозчик к рейсам из Москвы добавит рейсы из Петербурга.
В рамках экскурсионных туров по провинции Цзянсу туристы посещают такие многовековые города, как Нанкин, древнюю столицу Китая, Сучжоу, чьи пейзажные сады охраняются ЮНЕСКО, город Уси, где находится самая большая в мире статуя Будды, Янчжоу, славящийся традиционным массажем стоп, "китайскую Венецию" — город Тунли, горы Хуаншань, Пекин, неподалеку от которого находится участок Великой китайской стены.
В программе 12-дневных лечебно-оздоровительных туров в город Нанкин – дыхательная гимнастика (цигун-терапия), лечебный китайский массаж, иглотерапия, посещение термальных источников Таншань, экскурсии.
Турагенты уверены, что после возобновления безвизовых групповых поездок, спрос на экскурсионный Китай превысит допандемийные значения. Это произойдет и из-за высокого отложенного спроса, и сохраняющейся труднодоступности многих зарубежных направлений.
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД
14 апреля, 08:24
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКитайЦзянсуАссоциация туроператоров России (АТОР)China Eastern AirlinesМир без границкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала