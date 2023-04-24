https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867295413.html

Бедрос Киркоров ответил на слухи о новом браке

Бедрос Киркоров ответил на слухи о новом браке - РИА Новости, 24.04.2023

Бедрос Киркоров ответил на слухи о новом браке

Отец Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос в эфире "Звезды сошлись" опроверг слухи о помолвке с молодой помощницей Олесей. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:12

2023-04-24T12:12

2023-04-24T12:12

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отец Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос в эфире "Звезды сошлись" опроверг слухи о помолвке с молодой помощницей Олесей. Помощница артиста подтвердила, что не состоит в отношениях с отцом Филиппа Киркорова. Сам исполнитель признался, что познакомился с ней на концерте сына. Он отметил, что супруга Людмила Смирнова не поддержала его во время болезни.Ранее стало известно о том, что музыкант собрался разводиться со второй женой после 26 лет брака. По слухам, причиной послужил новый роман Киркорова-старшего с 43-летней помощницей Олесей из Брянской области. Сама Людмила Смирнова заявила, что ничего не знает о намерении мужа расстаться.

https://ria.ru/20230421/kirkorov-1866978422.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, филипп киркоров, знаменитости