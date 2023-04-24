Бедрос Киркоров ответил на слухи о новом браке
Бедрос Киркоров ответил на слухи о помолвке с молодой помощницей
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отец Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос в эфире "Звезды сошлись" опроверг слухи о помолвке с молодой помощницей Олесей.
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"Она просто помогает. Олеся ни на что не претендует. Она обо мне заботится", – рассказал музыкант.
Помощница артиста подтвердила, что не состоит в отношениях с отцом Филиппа Киркорова. Сам исполнитель признался, что познакомился с ней на концерте сына.
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"Я увидел ее на концерте Филиппа, когда она передавала подарок. Мы там и познакомились. Прошлый год был очень нехорошим для меня. Мы потом встретились случайно на приеме у врача", – добавил певец.
Он отметил, что супруга Людмила Смирнова не поддержала его во время болезни.
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"Супруга ко мне не приезжала в больницу. Она не хочет приезжать в Москву. Меня это обозлило", – заключил Киркоров-старший.
Ранее стало известно о том, что музыкант собрался разводиться со второй женой после 26 лет брака. По слухам, причиной послужил новый роман Киркорова-старшего с 43-летней помощницей Олесей из Брянской области. Сама Людмила Смирнова заявила, что ничего не знает о намерении мужа расстаться.