https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866574607.html
"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод
"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод - РИА Новости, 20.04.2023
"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод
В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:08
2023-04-20T17:08
2023-04-20T17:55
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
великий новгород
москва
отношения
семья
развод
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В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По слухам, причиной послужила новая любовь. Подробности этой истории — в материале РИА Новости. "Перемены в личной жизни": Филипп Киркоров рассказал о новом романе отцаПервым о новом романе Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. С кем именно у Бедроса "кипят страсти", артист не уточнил. Но отметил, что возлюбленная его отца — красивая и заботливая женщина. "Ничего не знаю": Бедрос Киркоров не сообщил супруге о своем решении развестисьНынешняя супруга Бедроса Киркорова, 73-летняя Людмила Смирнова заявила, что ничего не знает о намерении певца развестись. Людмила Смирнова стала второй супругой музыканта. В первый раз Бедрос женился в 1964 году на Виктории Лихачевой, которая родила Филиппа Киркорова. В 1994-м ее не стало. Вдовец тяжело переживал утрату, поэтому некоторое время не выходил в свет и не мог петь.В 1997 году Бедрос Киркоров женился на Людмиле Смирновой и стал с ней жить в Великом Новгороде. Вскоре у супругов родилась дочь Ксения, которая, к сожалению, умерла в младенчестве. Радость в семью Киркорова-старшего пришла в 2011 и 2012 годах после рождения внуков: Аллы-Виктории и Мартина. Тогда Бедрос перебрался к сыну."Она беременна": в разводе Бедроса Киркорова виновата медсестра?Некоторое время назад возрастного Бедроса Киркорова заметили в компании молодой беременной медсестры. После этого в Сети поползли слухи о том, что девушка носит под сердцем его ребенка. Но исполнитель опроверг их. Но он не ответил на слухи о новом романе и разводе со второй женой, с которой прожил более 20 лет."Испортил квартирный вопрос": стала известна другая причина развода артистаПосле сообщения о разводе Бедроса Киркорова появилась новая информация о возможной причине случившегося. Ей стал квартирный вопрос. По данным СМИ, супруга артиста Людмила Смирнова переоформила на себя его жилье в Новгороде. Киркоров-старший возмутился поступком жены и решил вернуть себе квартиру. И заодно оформить развод. Сам Бедрос Киркоров не прокомментировал информацию о разделе имущества. Не обсуждает ситуацию и его сын Филипп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Великий Новгород, Москва, отношения, Семья, Развод, Знаменитости
В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По слухам, причиной послужила новая любовь. Подробности этой истории — в материале РИА Новости.
"Перемены в личной жизни": Филипп Киркоров рассказал о новом романе отца
Первым о новом романе Бедроса Киркорова сообщил
его сын Филипп.
«
"У него перемены в личной жизни. До меня дошли слухи, что он думает разводиться. Но у нас в семье принято не вмешиваться в личную жизнь. Пусть разводится, если хочет", – рассказал певец.
С кем именно у Бедроса "кипят страсти", артист не уточнил. Но отметил, что возлюбленная его отца — красивая и заботливая женщина.
«
"Это красивая женщина. Ну и прекрасно. Если есть человек, который заботится, — это хорошо. Молодец, что в 91 год живет полноценной жизнью", — заключил музыкант.
"Ничего не знаю": Бедрос Киркоров не сообщил супруге о своем решении развестись
Нынешняя супруга Бедроса Киркорова, 73-летняя Людмила Смирнова заявила
, что ничего не знает о намерении певца развестись.
«
"Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" — пожаловалась жена Киркорова-старшего.
Людмила Смирнова стала второй супругой музыканта. В первый раз Бедрос женился в 1964 году на Виктории Лихачевой, которая родила Филиппа Киркорова. В 1994-м ее не стало. Вдовец тяжело переживал утрату, поэтому некоторое время не выходил в свет и не мог петь.
В 1997 году Бедрос Киркоров женился на Людмиле Смирновой и стал с ней жить в Великом Новгороде. Вскоре у супругов родилась дочь Ксения, которая, к сожалению, умерла в младенчестве.
Радость в семью Киркорова-старшего пришла в 2011 и 2012 годах после рождения внуков: Аллы-Виктории и Мартина. Тогда Бедрос перебрался к сыну.
"Она беременна": в разводе Бедроса Киркорова виновата медсестра?
Некоторое время назад возрастного Бедроса Киркорова заметили в компании молодой беременной медсестры. После этого в Сети поползли слухи о том, что девушка носит под сердцем его ребенка. Но исполнитель опроверг
их.
«
"Она беременная. Уже идут слухи, что от меня. Но я хочу это опровергнуть. Она беременна от своего любимого мужа", – заявил Киркоров-старший.
Но он не ответил на слухи о новом романе и разводе со второй женой, с которой прожил более 20 лет.
"Испортил квартирный вопрос": стала известна другая причина развода артиста
После сообщения о разводе Бедроса Киркорова появилась новая информация о возможной причине случившегося. Ей стал квартирный вопрос.
По данным СМИ, супруга артиста Людмила Смирнова переоформила на себя его жилье в Новгороде. Киркоров-старший возмутился поступком жены и решил вернуть себе квартиру. И заодно оформить развод.
Сам Бедрос Киркоров не прокомментировал информацию о разделе имущества. Не обсуждает ситуацию и его сын Филипп.