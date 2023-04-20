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"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод - РИА Новости, 20.04.2023
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Шоубиз
 
17:08 20.04.2023 (обновлено: 17:55 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866574607.html
"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод
"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод - РИА Новости, 20.04.2023
"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод
В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:08
2023-04-20T17:55
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
великий новгород
москва
отношения
семья
развод
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В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По слухам, причиной послужила новая любовь. Подробности этой истории — в материале РИА Новости. "Перемены в личной жизни": Филипп Киркоров рассказал о новом романе отцаПервым о новом романе Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. С кем именно у Бедроса "кипят страсти", артист не уточнил. Но отметил, что возлюбленная его отца — красивая и заботливая женщина. "Ничего не знаю": Бедрос Киркоров не сообщил супруге о своем решении развестисьНынешняя супруга Бедроса Киркорова, 73-летняя Людмила Смирнова заявила, что ничего не знает о намерении певца развестись. Людмила Смирнова стала второй супругой музыканта. В первый раз Бедрос женился в 1964 году на Виктории Лихачевой, которая родила Филиппа Киркорова. В 1994-м ее не стало. Вдовец тяжело переживал утрату, поэтому некоторое время не выходил в свет и не мог петь.В 1997 году Бедрос Киркоров женился на Людмиле Смирновой и стал с ней жить в Великом Новгороде. Вскоре у супругов родилась дочь Ксения, которая, к сожалению, умерла в младенчестве. Радость в семью Киркорова-старшего пришла в 2011 и 2012 годах после рождения внуков: Аллы-Виктории и Мартина. Тогда Бедрос перебрался к сыну."Она беременна": в разводе Бедроса Киркорова виновата медсестра?Некоторое время назад возрастного Бедроса Киркорова заметили в компании молодой беременной медсестры. После этого в Сети поползли слухи о том, что девушка носит под сердцем его ребенка. Но исполнитель опроверг их. Но он не ответил на слухи о новом романе и разводе со второй женой, с которой прожил более 20 лет."Испортил квартирный вопрос": стала известна другая причина развода артистаПосле сообщения о разводе Бедроса Киркорова появилась новая информация о возможной причине случившегося. Ей стал квартирный вопрос. По данным СМИ, супруга артиста Людмила Смирнова переоформила на себя его жилье в Новгороде. Киркоров-старший возмутился поступком жены и решил вернуть себе квартиру. И заодно оформить развод. Сам Бедрос Киркоров не прокомментировал информацию о разделе имущества. Не обсуждает ситуацию и его сын Филипп.
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Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Великий Новгород, Москва, отношения, Семья, Развод, Знаменитости
"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод

Музыкант Бедрос Киркоров подал на развод ради новой любви

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По слухам, причиной послужила новая любовь. Подробности этой истории — в материале РИА Новости.

"Перемены в личной жизни": Филипп Киркоров рассказал о новом романе отца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие" в кинотеатре "Октябрь"
Певец Филипп Киркоров на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие в кинотеатре Октябрь - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Филипп Киркоров на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие" в кинотеатре "Октябрь"
Первым о новом романе Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп.
«
"У него перемены в личной жизни. До меня дошли слухи, что он думает разводиться. Но у нас в семье принято не вмешиваться в личную жизнь. Пусть разводится, если хочет", – рассказал певец.
С кем именно у Бедроса "кипят страсти", артист не уточнил. Но отметил, что возлюбленная его отца — красивая и заботливая женщина.
«

"Это красивая женщина. Ну и прекрасно. Если есть человек, который заботится, — это хорошо. Молодец, что в 91 год живет полноценной жизнью", — заключил музыкант.

"Ничего не знаю": Бедрос Киркоров не сообщил супруге о своем решении развестись

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБедрос Киркоров
Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бедрос Киркоров
Нынешняя супруга Бедроса Киркорова, 73-летняя Людмила Смирнова заявила, что ничего не знает о намерении певца развестись.
«

"Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" — пожаловалась жена Киркорова-старшего.

Людмила Смирнова стала второй супругой музыканта. В первый раз Бедрос женился в 1964 году на Виктории Лихачевой, которая родила Филиппа Киркорова. В 1994-м ее не стало. Вдовец тяжело переживал утрату, поэтому некоторое время не выходил в свет и не мог петь.
В 1997 году Бедрос Киркоров женился на Людмиле Смирновой и стал с ней жить в Великом Новгороде. Вскоре у супругов родилась дочь Ксения, которая, к сожалению, умерла в младенчестве.
Радость в семью Киркорова-старшего пришла в 2011 и 2012 годах после рождения внуков: Аллы-Виктории и Мартина. Тогда Бедрос перебрался к сыну.

"Она беременна": в разводе Бедроса Киркорова виновата медсестра?

© РИА Новости / Виталий Безруких | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров. Архив
Певец Бедрос Киркоров. Архив - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Певец Бедрос Киркоров. Архив
Некоторое время назад возрастного Бедроса Киркорова заметили в компании молодой беременной медсестры. После этого в Сети поползли слухи о том, что девушка носит под сердцем его ребенка. Но исполнитель опроверг их.
«

"Она беременная. Уже идут слухи, что от меня. Но я хочу это опровергнуть. Она беременна от своего любимого мужа", – заявил Киркоров-старший.

Но он не ответил на слухи о новом романе и разводе со второй женой, с которой прожил более 20 лет.

"Испортил квартирный вопрос": стала известна другая причина развода артиста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певец Бедрос Киркоров
После сообщения о разводе Бедроса Киркорова появилась новая информация о возможной причине случившегося. Ей стал квартирный вопрос.
По данным СМИ, супруга артиста Людмила Смирнова переоформила на себя его жилье в Новгороде. Киркоров-старший возмутился поступком жены и решил вернуть себе квартиру. И заодно оформить развод.
Сам Бедрос Киркоров не прокомментировал информацию о разделе имущества. Не обсуждает ситуацию и его сын Филипп.
 
ШоубизБедрос КиркоровФилипп КиркоровВеликий НовгородМоскваотношенияСемьяРазводЗнаменитости
 
 
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