https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866574607.html

"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод

"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод - РИА Новости, 20.04.2023

"Влюбился": 90-летний отец Киркорова решил изменить жизнь и подал на развод

В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:08

2023-04-20T17:08

2023-04-20T17:55

шоубиз

бедрос киркоров

филипп киркоров

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семья

развод

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В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что отец певца Филиппа Киркорова, 90-летний Бедрос собрался разводиться с супругой Людмилой Смирновой. По слухам, причиной послужила новая любовь. Подробности этой истории — в материале РИА Новости. "Перемены в личной жизни": Филипп Киркоров рассказал о новом романе отцаПервым о новом романе Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. С кем именно у Бедроса "кипят страсти", артист не уточнил. Но отметил, что возлюбленная его отца — красивая и заботливая женщина. "Ничего не знаю": Бедрос Киркоров не сообщил супруге о своем решении развестисьНынешняя супруга Бедроса Киркорова, 73-летняя Людмила Смирнова заявила, что ничего не знает о намерении певца развестись. Людмила Смирнова стала второй супругой музыканта. В первый раз Бедрос женился в 1964 году на Виктории Лихачевой, которая родила Филиппа Киркорова. В 1994-м ее не стало. Вдовец тяжело переживал утрату, поэтому некоторое время не выходил в свет и не мог петь.В 1997 году Бедрос Киркоров женился на Людмиле Смирновой и стал с ней жить в Великом Новгороде. Вскоре у супругов родилась дочь Ксения, которая, к сожалению, умерла в младенчестве. Радость в семью Киркорова-старшего пришла в 2011 и 2012 годах после рождения внуков: Аллы-Виктории и Мартина. Тогда Бедрос перебрался к сыну."Она беременна": в разводе Бедроса Киркорова виновата медсестра?Некоторое время назад возрастного Бедроса Киркорова заметили в компании молодой беременной медсестры. После этого в Сети поползли слухи о том, что девушка носит под сердцем его ребенка. Но исполнитель опроверг их. Но он не ответил на слухи о новом романе и разводе со второй женой, с которой прожил более 20 лет."Испортил квартирный вопрос": стала известна другая причина развода артистаПосле сообщения о разводе Бедроса Киркорова появилась новая информация о возможной причине случившегося. Ей стал квартирный вопрос. По данным СМИ, супруга артиста Людмила Смирнова переоформила на себя его жилье в Новгороде. Киркоров-старший возмутился поступком жены и решил вернуть себе квартиру. И заодно оформить развод. Сам Бедрос Киркоров не прокомментировал информацию о разделе имущества. Не обсуждает ситуацию и его сын Филипп.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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