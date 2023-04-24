https://ria.ru/20230424/kipr-1867244753.html
Украинцам выдвинули ультиматум на Кипре
Украинцам выдвинули ультиматум на Кипре - РИА Новости, 24.04.2023
Украинцам выдвинули ультиматум на Кипре
Кипрские власти планируют выселить три тысячи беженцев с Украины из отелей в преддверии летнего сезона, сообщил портал AlphaNews. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T03:01
2023-04-24T03:01
2023-04-24T10:10
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кипр
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Кипрские власти планируют выселить три тысячи беженцев с Украины из отелей в преддверии летнего сезона, сообщил портал AlphaNews.Как отметило издание, власти предъявили соответствующий "ультиматум" украинцам, размещенным в 21 отеле по всему острову. Они должны найти жилье к 31 мая.Гостиницы, которые продолжат принимать беженцев с Украины после 1 июня, определят по результатам тендера министерства туризма республики.По данным AlphaNews, кипрские власти начали реализацию планов по подбору работы для трудоспособных украинцев. При этом беженцы могут обратиться за субсидией на аренду жилья.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
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в мире, украина, кипр, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, европа
В мире, Украина, Кипр, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европа
Украинцам выдвинули ультиматум на Кипре
AlphaNews: власти Кипра выселяют три тысячи украинских беженцев из отелей