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Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН

Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН - РИА Новости, 24.04.2023

Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса. Его главные... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:45

2023-04-24T17:45

2023-04-24T20:02

в мире

киев

донбасс

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса. Его главные заявления — в материале РИА Новости.Цель России — защита людейРассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя, указал глава российской дипломатии.Мир у опасной чертыГолоса здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения, отметил дипломат.Лавров призвал "вернуться к истокам" — соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи".Разрушение глобализацииВашингтон и западные страны задействуют свои "правила", когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать интересам "золотого миллиарда".Глава российского внешнеполитического ведомства призвал Запад вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.ООН — угроза глобальным амбициям ВашингтонаПосле роспуска Организации Варшавского договора появилась надежда на свободное многостороннее сотрудничество на евроатлантическом пространстве.Сегодня же значительные силы Вашингтона и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где успешно работает система, выстроенная вокруг АСЕАН.

https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html

https://ria.ru/20230420/ssha-1866737994.html

https://ria.ru/20230419/ssha-1866206501.html

https://ria.ru/20230423/ryabkov-1867194043.html

киев

донбасс

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, донбасс, россия, сергей лавров, оон, сша, нато, совет безопасности оон