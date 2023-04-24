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Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН
Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН - РИА Новости, 24.04.2023
Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН
Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса. Его главные... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:45
2023-04-24T17:45
2023-04-24T20:02
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса. Его главные заявления — в материале РИА Новости.Цель России — защита людейРассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя, указал глава российской дипломатии.Мир у опасной чертыГолоса здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения, отметил дипломат.Лавров призвал "вернуться к истокам" — соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи".Разрушение глобализацииВашингтон и западные страны задействуют свои "правила", когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать интересам "золотого миллиарда".Глава российского внешнеполитического ведомства призвал Запад вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.ООН — угроза глобальным амбициям ВашингтонаПосле роспуска Организации Варшавского договора появилась надежда на свободное многостороннее сотрудничество на евроатлантическом пространстве.Сегодня же значительные силы Вашингтона и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где успешно работает система, выстроенная вокруг АСЕАН.
https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донбасс, россия, сергей лавров, оон, сша, нато, совет безопасности оон
В мире, Киев, Донбасс, Россия, Сергей Лавров, ООН, США, НАТО, Совет Безопасности ООН
Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН
Лавров: нацистский режим Киева нельзя рассматривать как представляющий жителей Донбасса
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса. Его главные заявления — в материале РИА Новости.
Цель России — защита людей
«
"Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну. Точно так же, как Приштина не может претендовать на то, чтобы представлять интересы косовских сербов, которым Евросоюз обещал автономию — так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу".
Рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя, указал глава российской дипломатии.
«
"Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем".
Лавров заявил о двойных стандартах в позиции Запада по любым вопросам
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"Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя". Все это — в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны".
Голоса здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения, отметил дипломат.
Лавров призвал "вернуться к истокам" — соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи".
Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России
«
"В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики".
Вашингтон
и западные страны задействуют свои "правила", когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать интересам "золотого миллиарда".
«
"Несогласных заносят в черные списки по принципу: кто не с нами, тот против нас".
Глава российского внешнеполитического ведомства призвал Запад вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.
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"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества".
Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент
ООН — угроза глобальным амбициям Вашингтона
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"Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер президенту Джорджу Бушу — старшему: "Главная угроза НАТО — это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе". Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования ее Устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона".
После роспуска Организации Варшавского договора появилась надежда на свободное многостороннее сотрудничество на евроатлантическом пространстве.
«
"Но вместо того, чтобы раскрывать потенциал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на равноправных коллективных началах, западные страны не только сохранили НАТО, но и — вопреки своим клятвенным обещаниям — взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России".
Сегодня же значительные силы Вашингтона и их союзников брошены на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где успешно работает система, выстроенная вокруг АСЕАН.
Рябков оценил возможность встречи Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке