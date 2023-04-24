https://ria.ru/20230424/khram-1867267851.html

В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога

В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога - РИА Новости, 24.04.2023

В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога

Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области, полиция задержала... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:45

2023-04-24T09:45

2023-04-24T10:06

черновицкая область

ситуация вокруг упц

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области, полиция задержала подозреваемого в поджоге, сообщили в УПЦ."В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.По информации УПЦ, "факт поджога подтвердили в полиции"."Правоохранители провели следственные действия и уже задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас", - добавили в УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230423/upts-1867222622.html

черновицкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черновицкая область, ситуация вокруг упц, в мире