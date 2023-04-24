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В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога - РИА Новости, 24.04.2023
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09:45 24.04.2023 (обновлено: 10:06 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/khram-1867267851.html
В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога
В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога - РИА Новости, 24.04.2023
В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога
Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области, полиция задержала... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:45
2023-04-24T10:06
черновицкая область
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области, полиция задержала подозреваемого в поджоге, сообщили в УПЦ."В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.По информации УПЦ, "факт поджога подтвердили в полиции"."Правоохранители провели следственные действия и уже задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас", - добавили в УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230423/upts-1867222622.html
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черновицкая область, ситуация вокруг упц, в мире
Черновицкая область, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога

В Черновицкой области в ночь на понедельник сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога

© Фото : Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦПожар в храме в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви
Пожар в храме в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ
Пожар в храме в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области, полиция задержала подозреваемого в поджоге, сообщили в УПЦ.
"В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
По информации УПЦ, "факт поджога подтвердили в полиции".
"Правоохранители провели следственные действия и уже задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас", - добавили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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