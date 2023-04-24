В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога
В Черновицкой области в ночь на понедельник сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога
© Фото : Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦПожар в храме в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви
Пожар в храме в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области, полиция задержала подозреваемого в поджоге, сообщили в УПЦ.
"В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
По информации УПЦ, "факт поджога подтвердили в полиции".
"Правоохранители провели следственные действия и уже задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас", - добавили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".