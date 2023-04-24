Атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, заявило Минобороны
Минобороны: террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiОдесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, сообщило Минобороны.
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"Двадцать третьего марта и 24 апреля 2023 года в нарушение данных гарантий Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами", — уточнили в ведомстве.
Проведенный анализ маршрута движения катеров показал, что их запустили из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы.
"Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", — добавили в Минобороны.
В министерстве напомнили, что после украинской атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, в октябре прошлого года Москва приостановила реализацию соглашения. Его возобновили только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Киева не использовать гуманитарный коридор и порты для ведения боевых действий против России.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.
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