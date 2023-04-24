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Атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.04.2023
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23:43 24.04.2023 (обновлено: 23:58 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/katera-1867470775.html
Атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, заявило Минобороны
Атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.04.2023
Атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, заявило Минобороны
Террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:43
2023-04-24T23:58
севастополь
одесса
россия
украина
оон
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, сообщило Минобороны.Проведенный анализ маршрута движения катеров показал, что их запустили из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы."Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", — добавили в Минобороны.В министерстве напомнили, что после украинской атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, в октябре прошлого года Москва приостановила реализацию соглашения. Его возобновили только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Киева не использовать гуманитарный коридор и порты для ведения боевых действий против России.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.
https://ria.ru/20230424/pismo-1867464479.html
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севастополь, одесса, россия, украина, оон, министерство обороны рф (минобороны рф), киев
Севастополь, Одесса, Россия, Украина, ООН, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев
Атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, заявило Минобороны

Минобороны: террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiОдесский порт
Одесский порт - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Террористические атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, сообщило Минобороны.
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"Двадцать третьего марта и 24 апреля 2023 года в нарушение данных гарантий Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами", — уточнили в ведомстве.
Проведенный анализ маршрута движения катеров показал, что их запустили из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы.
"Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", — добавили в Минобороны.
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В министерстве напомнили, что после украинской атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, в октябре прошлого года Москва приостановила реализацию соглашения. Его возобновили только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Киева не использовать гуманитарный коридор и порты для ведения боевых действий против России.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.
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СевастопольОдессаРоссияУкраинаООНМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Киев
 
 
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