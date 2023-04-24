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Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве - РИА Новости, 24.04.2023
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17:47 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/kallas-1867415568.html
Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве
Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве - РИА Новости, 24.04.2023
Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве
Владимир Зеленский сообщил, что встретился в понедельник в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:47
2023-04-24T17:47
в мире
эстония
украина
кая каллас
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в понедельник в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Перед проведением совместного брифинга Зеленский и Каллас подписали совместную декларацию о сотрудничестве стран. "Рад приветствовать премьер-министра Каю Каллас на Украине. Прежде всего, хочу поблагодарить за своевременную поддержку нашей обороны. Если взглянуть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из крупнейших в мире. Ценю решение Эстонии передать Украине все имеющиеся гаубицы 122 и 125 калибра", - отметил Зеленский на представленном его офисом видео в телеграм-канале. После чего он вручил гостье "Орден князя Ярослава Мудрого" за выдающееся сотрудничество и поддержку территориальной целостности. Каллас в свою очередь поблагодарила за награду. "Очень неожиданно, для меня честь быть тут с вами, Эстония была всегда с вами, это мой первый иностранный визит в качестве главы нового эстонского правительства. Обучение и предоставление боеприпасов должно быть продолжено. Нам нужна Украина в Евросоюзе и в НАТО", - подчеркнула премьер-министр. Эстонский парламент 17 апреля принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет министров официально приступил к исполнению своих обязанностей.
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866745084.html
https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html
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в мире, эстония, украина, кая каллас, владимир зеленский
В мире, Эстония, Украина, Кая Каллас, Владимир Зеленский
Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве

Зеленский сообщил о встрече в Киеве с премьер-министром Эстонии Каллас

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в понедельник в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Перед проведением совместного брифинга Зеленский и Каллас подписали совместную декларацию о сотрудничестве стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Эстония отправит Украине артснаряды калибра 155 миллиметров
20 апреля, 20:22
"Рад приветствовать премьер-министра Каю Каллас на Украине. Прежде всего, хочу поблагодарить за своевременную поддержку нашей обороны. Если взглянуть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из крупнейших в мире. Ценю решение Эстонии передать Украине все имеющиеся гаубицы 122 и 125 калибра", - отметил Зеленский на представленном его офисом видео в телеграм-канале. После чего он вручил гостье "Орден князя Ярослава Мудрого" за выдающееся сотрудничество и поддержку территориальной целостности.
Каллас в свою очередь поблагодарила за награду. "Очень неожиданно, для меня честь быть тут с вами, Эстония была всегда с вами, это мой первый иностранный визит в качестве главы нового эстонского правительства. Обучение и предоставление боеприпасов должно быть продолжено. Нам нужна Украина в Евросоюзе и в НАТО", - подчеркнула премьер-министр.
Эстонский парламент 17 апреля принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет министров официально приступил к исполнению своих обязанностей.
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В миреЭстонияУкраинаКая КалласВладимир Зеленский
 
 
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