Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве
Зеленский сообщил о встрече в Киеве с премьер-министром Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в понедельник в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Перед проведением совместного брифинга Зеленский и Каллас подписали совместную декларацию о сотрудничестве стран.
"Рад приветствовать премьер-министра Каю Каллас на Украине. Прежде всего, хочу поблагодарить за своевременную поддержку нашей обороны. Если взглянуть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из крупнейших в мире. Ценю решение Эстонии передать Украине все имеющиеся гаубицы 122 и 125 калибра", - отметил Зеленский на представленном его офисом видео в телеграм-канале. После чего он вручил гостье "Орден князя Ярослава Мудрого" за выдающееся сотрудничество и поддержку территориальной целостности.
Каллас в свою очередь поблагодарила за награду. "Очень неожиданно, для меня честь быть тут с вами, Эстония была всегда с вами, это мой первый иностранный визит в качестве главы нового эстонского правительства. Обучение и предоставление боеприпасов должно быть продолжено. Нам нужна Украина в Евросоюзе и в НАТО", - подчеркнула премьер-министр.
Эстонский парламент 17 апреля принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет министров официально приступил к исполнению своих обязанностей.