https://ria.ru/20230424/kallas-1867415568.html

Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве

Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве - РИА Новости, 24.04.2023

Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каллас в Киеве

Владимир Зеленский сообщил, что встретился в понедельник в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:47

2023-04-24T17:47

2023-04-24T17:47

в мире

эстония

украина

кая каллас

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что встретился в понедельник в Киеве с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Перед проведением совместного брифинга Зеленский и Каллас подписали совместную декларацию о сотрудничестве стран. "Рад приветствовать премьер-министра Каю Каллас на Украине. Прежде всего, хочу поблагодарить за своевременную поддержку нашей обороны. Если взглянуть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из крупнейших в мире. Ценю решение Эстонии передать Украине все имеющиеся гаубицы 122 и 125 калибра", - отметил Зеленский на представленном его офисом видео в телеграм-канале. После чего он вручил гостье "Орден князя Ярослава Мудрого" за выдающееся сотрудничество и поддержку территориальной целостности. Каллас в свою очередь поблагодарила за награду. "Очень неожиданно, для меня честь быть тут с вами, Эстония была всегда с вами, это мой первый иностранный визит в качестве главы нового эстонского правительства. Обучение и предоставление боеприпасов должно быть продолжено. Нам нужна Украина в Евросоюзе и в НАТО", - подчеркнула премьер-министр. Эстонский парламент 17 апреля принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет министров официально приступил к исполнению своих обязанностей.

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866745084.html

https://ria.ru/20230408/sanktsii-1863992149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, украина, кая каллас, владимир зеленский