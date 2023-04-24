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В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 24.04.2023 (обновлено: 14:45 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html
В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных
В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных - РИА Новости, 24.04.2023
В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных
Российская армия ракетным ударом ликвидировала в ДНР десятки наемников из "Грузинского легиона", причастных к зверствам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:32
2023-04-24T14:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская армия ракетным ударом ликвидировала в ДНР десятки наемников из "Грузинского легиона", причастных к зверствам, сообщило Минобороны.Уничтоженные боевики участвовали в зверских истязаниях и убийствах российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.В Минобороны подчеркнули, что обладают информацией по каждому иностранцу, причастному к военным преступлениям, всех их настигнет заслуженное возмездие.В апреле 2022 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии. Как установил Следственный комитет, "Грузинский легион" входит в "Интернациональный легион обороны Украины", куда зачисляют иностранцев.
https://ria.ru/20230307/naemniki-1856354559.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных

Минобороны: в ДНР ударом "Искандера" уничтожены до 60 боевиков "Грузинского легиона" ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская армия ракетным ударом ликвидировала в ДНР десятки наемников из "Грузинского легиона", причастных к зверствам, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать первого апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", — говорится в релизе.

Уничтоженные боевики участвовали в зверских истязаниях и убийствах российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.
В Минобороны подчеркнули, что обладают информацией по каждому иностранцу, причастному к военным преступлениям, всех их настигнет заслуженное возмездие.
В апреле 2022 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии. Как установил Следственный комитет, "Грузинский легион" входит в "Интернациональный легион обороны Украины", куда зачисляют иностранцев.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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