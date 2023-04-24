В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных
Минобороны: в ДНР ударом "Искандера" уничтожены до 60 боевиков "Грузинского легиона" ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская армия ракетным ударом ликвидировала в ДНР десятки наемников из "Грузинского легиона", причастных к зверствам, сообщило Минобороны.
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"Двадцать первого апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", — говорится в релизе.
Уничтоженные боевики участвовали в зверских истязаниях и убийствах российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.
В Минобороны подчеркнули, что обладают информацией по каждому иностранцу, причастному к военным преступлениям, всех их настигнет заслуженное возмездие.
В апреле 2022 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии. Как установил Следственный комитет, "Грузинский легион" входит в "Интернациональный легион обороны Украины", куда зачисляют иностранцев.