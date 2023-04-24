https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html

В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных

В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных - РИА Новости, 24.04.2023

В ДНР уничтожили наемников, причастных к истязаниям российских военных

Российская армия ракетным ударом ликвидировала в ДНР десятки наемников из "Грузинского легиона", причастных к зверствам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:32

2023-04-24T13:32

2023-04-24T14:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская армия ракетным ударом ликвидировала в ДНР десятки наемников из "Грузинского легиона", причастных к зверствам, сообщило Минобороны.Уничтоженные боевики участвовали в зверских истязаниях и убийствах российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.В Минобороны подчеркнули, что обладают информацией по каждому иностранцу, причастному к военным преступлениям, всех их настигнет заслуженное возмездие.В апреле 2022 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко записал видеообращение с бывшим вице-спикером парламента Грузии Георгием Барамидзе, который заявил, что на Украину приехали около 400 наемников из Грузии. Как установил Следственный комитет, "Грузинский легион" входит в "Интернациональный легион обороны Украины", куда зачисляют иностранцев.

https://ria.ru/20230307/naemniki-1856354559.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)