https://ria.ru/20230424/intervyu-1867287201.html

СМИ: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме

СМИ: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме

Посольство Китая во Франции удалило из официального аккаунта в соцсети WeChat стенограмму интервью посла Лю Шайе телеканалу LCI, где дипломат высказался о... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:17

2023-04-24T11:17

2023-04-24T11:17

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Посольство Китая во Франции удалило из официального аккаунта в соцсети WeChat стенограмму интервью посла Лю Шайе телеканалу LCI, где дипломат высказался о статусе Крыма и стран Балтии, сообщило агентство Bloomberg.По словам журналистов, это произошло после волны негодования западных политиков, вызванной высказываниями китайского дипломата. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.Посол Китая во Франции Лю Шайе в пятницу заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".

https://ria.ru/20230421/vklad-1866845230.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, франция, китай, катрин колонна, wechat, балтия