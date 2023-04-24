СМИ: посольство Китая во Франции удалило интервью посла Шайе о Крыме
Bloomberg: посольство Китая во Франции удалило интервью посла о статусе Крыма и Прибалтии
© AP Photo / Andy WongМужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Посольство Китая во Франции удалило из официального аккаунта в соцсети WeChat стенограмму интервью посла Лю Шайе телеканалу LCI, где дипломат высказался о статусе Крыма и стран Балтии, сообщило агентство Bloomberg.
По словам журналистов, это произошло после волны негодования западных политиков, вызванной высказываниями китайского дипломата. Около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата.
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"Посольство первоначально разместило всю стенограмму выступления посла Лу Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена со ссылками на то, что контент "был удален автором". Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства", — пояснили журналисты.
Посол Китая во Франции Лю Шайе в пятницу заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран".