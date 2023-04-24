https://ria.ru/20230424/ii-1867306770.html
Контент, созданный искусственным интеллектом, предложили маркировать
Контент, созданный искусственным интеллектом, предложили маркировать - РИА Новости, 24.04.2023
Контент, созданный искусственным интеллектом, предложили маркировать
Необходимо законодательно закрепить требование, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом, заявил сенатор от... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:26
2023-04-24T12:26
2023-04-24T12:26
технологии
калининградская область
земля
александр шендерюк-жидков
илон маск
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Необходимо законодательно закрепить требование, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом, заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. "Есть смысл подумать о законодательном закреплении, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом... Чтобы бороться с фейками, к сожалению, я, честно говоря, другого пути не вижу. Мы должны, наверное, законодательно требовать, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, помечался как "контент, созданный искусственным интеллектом"", - сказал он в ходе семинара-совещания конституционного комитета СФ на тему "Лучшие практики в сфере искусственного интеллекта и LegalTech". Ранее израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари заявил, что искусственный интеллект (ИИ) угрожает в наибольшей степени демократическим государствам, так как ИИ представляет собой первую в мире технологию, способную автономно работать, создавать собственные истории и производить уникальный контент, что представляет большую опасность для господства человека на Земле. В марте американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
https://ria.ru/20230424/nauka-1866909410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, калининградская область, земля, александр шендерюк-жидков, илон маск
Технологии, Калининградская область, Земля, Александр Шендерюк-Жидков, Илон Маск
Контент, созданный искусственным интеллектом, предложили маркировать
В Совфеде предложили маркировать контент, созданный искусственным интеллектом
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Необходимо законодательно закрепить требование, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом, заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
"Есть смысл подумать о законодательном закреплении, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом... Чтобы бороться с фейками, к сожалению, я, честно говоря, другого пути не вижу. Мы должны, наверное, законодательно требовать, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, помечался как "контент, созданный искусственным интеллектом"", - сказал он в ходе семинара-совещания конституционного комитета СФ на тему "Лучшие практики в сфере искусственного интеллекта и LegalTech".
Ранее израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари заявил, что искусственный интеллект (ИИ) угрожает в наибольшей степени демократическим государствам, так как ИИ представляет собой первую в мире технологию, способную автономно работать, создавать собственные истории и производить уникальный контент, что представляет большую опасность для господства человека на Земле
.
В марте американский бизнесмен Илон Маск
вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
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