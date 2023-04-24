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Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России - РИА Новости, 24.04.2023
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15:42 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/henkel-1867377707.html
Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России
Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России - РИА Новости, 24.04.2023
Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России
Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:42
2023-04-24T15:42
экономика
россия
henkel
augment investments
fa
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов, сообщил в понедельник на встрече акционеров финансовый директор компании Марко Свобода. "Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса", - пишет агентство Рейтер, цитируя Свободу. В минувший четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 600 миллионов евро (около 54 миллиардов рублей). Представитель Henkel сообщил агентству Рейтер, что концерн понесёт потери от продажи бизнеса в России. В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время. Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html
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экономика, россия, henkel , augment investments, fa
Экономика, Россия, Henkel , Augment Investments, FA
Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России

Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России через несколько лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип компании Henkel
Логотип компании Henkel - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип компании Henkel. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов, сообщил в понедельник на встрече акционеров финансовый директор компании Марко Свобода.
"Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса", - пишет агентство Рейтер, цитируя Свободу.
В минувший четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 600 миллионов евро (около 54 миллиардов рублей). Представитель Henkel сообщил агентству Рейтер, что концерн понесёт потери от продажи бизнеса в России.
В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
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Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
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ЭкономикаРоссияHenkelAugment InvestmentsFA
 
 
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