https://ria.ru/20230424/henkel-1867377707.html

Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России

Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России - РИА Новости, 24.04.2023

Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России

Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:42

2023-04-24T15:42

2023-04-24T15:42

экономика

россия

henkel

augment investments

fa

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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов, сообщил в понедельник на встрече акционеров финансовый директор компании Марко Свобода. "Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса", - пишет агентство Рейтер, цитируя Свободу. В минувший четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 600 миллионов евро (около 54 миллиардов рублей). Представитель Henkel сообщил агентству Рейтер, что концерн понесёт потери от продажи бизнеса в России. В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время. Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, henkel , augment investments, fa