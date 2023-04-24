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Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском - РИА Новости, 24.04.2023

Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T05:08

2023-04-24T05:08

2023-04-24T05:08

специальная военная операция на украине

артемовский

константиновка

артемовск

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр- РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском (Бахмут - украинское название Артемовска) направлении. Противник понёс потери в личном составе и военной технике", - сказал он. Кроме того, российские артиллеристы нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе Новокалинова (Ясиноватский район ДНР). "Также огневым налётам подвергся пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В результате работы артиллерии безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники", - добавил Астафьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20230420/spetsoperatsiya-1866759320.html

артемовский

константиновка

артемовск

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артемовский, константиновка, артемовск, вадим астафьев, вооруженные силы украины