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Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/gsm-1867248429.html
Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском - РИА Новости, 24.04.2023
Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:08
2023-04-24T05:08
специальная военная операция на украине
артемовский
константиновка
артемовск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр- РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском (Бахмут - украинское название Артемовска) направлении. Противник понёс потери в личном составе и военной технике", - сказал он. Кроме того, российские артиллеристы нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе Новокалинова (Ясиноватский район ДНР). "Также огневым налётам подвергся пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В результате работы артиллерии безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники", - добавил Астафьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20230420/spetsoperatsiya-1866759320.html
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артемовский, константиновка, артемовск, вадим астафьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Константиновка, Артемовск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

Российские военные нанесли под Артемовском ракетный удар по украинскому складу с топливом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС РФ
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр- РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском (Бахмут - украинское название Артемовска) направлении. Противник понёс потери в личном составе и военной технике", - сказал он.
Кроме того, российские артиллеристы нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе Новокалинова (Ясиноватский район ДНР).
"Также огневым налётам подвергся пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В результате работы артиллерии безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники", - добавил Астафьев.
Боевая работа артиллерийских расчетов в зоне специальной военной операции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
ВС РФ нанесли удар по крупному "опорнику" ВСУ на Запорожском направлении
20 апреля, 22:06
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийКонстантиновкаАртемовскВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
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