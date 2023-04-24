https://ria.ru/20230424/granitsa-1867447877.html
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией - РИА Новости, 24.04.2023
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией
Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник специальное координационное совещание по вопросу защиты границы с Белоруссией. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:16
2023-04-24T20:16
2023-04-24T20:16
белоруссия
житомир
житомирская область
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник специальное координационное совещание по вопросу защиты границы с Белоруссией. "Провел в Житомире специальное координационное совещание – со всеми, кто отвечает за область. Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в Житомирской области помимо окопов возводят бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861023171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, житомир, житомирская область, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Белоруссия, Житомир, Житомирская область, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией
Зеленский в Житомире провел специальное совещание по усилению защиты границы с Белоруссией