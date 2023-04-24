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Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией - РИА Новости, 24.04.2023
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20:16 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/granitsa-1867447877.html
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией - РИА Новости, 24.04.2023
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией
Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник специальное координационное совещание по вопросу защиты границы с Белоруссией. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:16
2023-04-24T20:16
белоруссия
житомир
житомирская область
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник специальное координационное совещание по вопросу защиты границы с Белоруссией. "Провел в Житомире специальное координационное совещание – со всеми, кто отвечает за область. Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в Житомирской области помимо окопов возводят бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией.
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белоруссия
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житомирская область
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белоруссия, житомир, житомирская область, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Белоруссия, Житомир, Житомирская область, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией

Зеленский в Житомире провел специальное совещание по усилению защиты границы с Белоруссией

© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник специальное координационное совещание по вопросу защиты границы с Белоруссией.
"Провел в Житомире специальное координационное совещание – со всеми, кто отвечает за область. Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области помимо окопов возводят бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией.
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БелоруссияЖитомирЖитомирская областьВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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