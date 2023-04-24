https://ria.ru/20230424/granitsa-1867447877.html

Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией

Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией - РИА Новости, 24.04.2023

Зеленский провел совещание по усилению защиты границы с Белоруссией

Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник специальное координационное совещание по вопросу защиты границы с Белоруссией. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:16

2023-04-24T20:16

2023-04-24T20:16

белоруссия

житомир

житомирская область

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что провел в понедельник специальное координационное совещание по вопросу защиты границы с Белоруссией. "Провел в Житомире специальное координационное совещание – со всеми, кто отвечает за область. Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и председателя Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в Житомирской области помимо окопов возводят бетонные блоки по всей линии границы с Белоруссией.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1861023171.html

белоруссия

житомир

житомирская область

украина

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Наталья Макарова

белоруссия, житомир, житомирская область, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины