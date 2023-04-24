https://ria.ru/20230424/goroda-1867409817.html

В Киеве назвали города, которые потеряют ВСУ после разгрома в Артемовске

В Киеве назвали города, которые потеряют ВСУ после разгрома в Артемовске - РИА Новости, 24.04.2023

В Киеве назвали города, которые потеряют ВСУ после разгрома в Артемовске

Украинские военные могут утратить контроль над всей подконтрольной им сейчас территорией ДНР после поражения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:28

2023-04-24T17:28

2023-04-24T17:31

политика

артемовск

донецкая область

вооруженные силы украины

олег соскин

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинские военные могут утратить контроль над всей подконтрольной им сейчас территорией ДНР после поражения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Артемовск — ключевой транспортный узел снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут бои. Одиннадцатого апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы контролируют больше 80 процентов территории города. Двадцать первого апреля он заявил об оперативном окружении группировки ВСУ в Артемовске.

https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867376276.html

артемовск

донецкая область

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политика, артемовск, донецкая область, вооруженные силы украины, олег соскин