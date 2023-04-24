https://ria.ru/20230424/germaniya-1867256089.html

В Германии презрительно отозвались о ЕC

В Германии презрительно отозвались о ЕC - РИА Новости, 24.04.2023

В Германии презрительно отозвались о ЕC

Стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку в политическом плане она "карлик", а в военном — "червяк", пишет... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:50

2023-04-24T07:50

2023-04-24T07:50

в мире

европа

германия

франция

евросоюз

focus

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку в политическом плане она "карлик", а в военном — "червяк", пишет немецкий журнал Focus."ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий", – пишет издание.В статье говорится, что ЕС играет весомую роль в мировой экономике, однако не обладает политическим единством и не способен самостоятельно себя защитить. Именно поэтому, по мнению автора, Европа не сможет оказывать никакого дипломатического влияния на международные процессы."И по этой причине в мире его считают политическим карликом. В военном плане ЕС также сильно недоразвит. Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны. ЕС — боевой червяк. Поэтому он не может оказывать никакого определённого дипломатического влияния на международные конфликты", - отмечается в материале.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.

https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html

https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html

европа

германия

франция

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в мире, европа, германия, франция, евросоюз, focus, санкции в отношении россии