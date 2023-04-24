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В Германии презрительно отозвались о ЕC - РИА Новости, 24.04.2023
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07:50 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/germaniya-1867256089.html
В Германии презрительно отозвались о ЕC
В Германии презрительно отозвались о ЕC - РИА Новости, 24.04.2023
В Германии презрительно отозвались о ЕC
Стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку в политическом плане она "карлик", а в военном — "червяк", пишет... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:50
2023-04-24T07:50
в мире
европа
германия
франция
евросоюз
focus
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку в политическом плане она "карлик", а в военном — "червяк", пишет немецкий журнал Focus."ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий", – пишет издание.В статье говорится, что ЕС играет весомую роль в мировой экономике, однако не обладает политическим единством и не способен самостоятельно себя защитить. Именно поэтому, по мнению автора, Европа не сможет оказывать никакого дипломатического влияния на международные процессы."И по этой причине в мире его считают политическим карликом. В военном плане ЕС также сильно недоразвит. Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны. ЕС — боевой червяк. Поэтому он не может оказывать никакого определённого дипломатического влияния на международные конфликты", - отмечается в материале.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html
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в мире, европа, германия, франция, евросоюз, focus, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Германия, Франция, Евросоюз, Focus, Санкции в отношении России
В Германии презрительно отозвались о ЕC

Немецкий журнал Focus назвал ЕС "карликом" в политическом плане и "червяком" — в военном

© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку в политическом плане она "карлик", а в военном — "червяк", пишет немецкий журнал Focus.
"ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий", – пишет издание.
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В статье говорится, что ЕС играет весомую роль в мировой экономике, однако не обладает политическим единством и не способен самостоятельно себя защитить. Именно поэтому, по мнению автора, Европа не сможет оказывать никакого дипломатического влияния на международные процессы.
"И по этой причине в мире его считают политическим карликом. В военном плане ЕС также сильно недоразвит. Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны. ЕС — боевой червяк. Поэтому он не может оказывать никакого определённого дипломатического влияния на международные конфликты", - отмечается в материале.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
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В миреЕвропаГерманияФранцияЕвросоюзFocusСанкции в отношении России
 
 
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