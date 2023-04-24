В Германии презрительно отозвались о ЕC
Немецкий журнал Focus назвал ЕС "карликом" в политическом плане и "червяком" — в военном
© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом, поскольку в политическом плане она "карлик", а в военном — "червяк", пишет немецкий журнал Focus.
"ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий", – пишет издание.
В статье говорится, что ЕС играет весомую роль в мировой экономике, однако не обладает политическим единством и не способен самостоятельно себя защитить. Именно поэтому, по мнению автора, Европа не сможет оказывать никакого дипломатического влияния на международные процессы.
"И по этой причине в мире его считают политическим карликом. В военном плане ЕС также сильно недоразвит. Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны. ЕС — боевой червяк. Поэтому он не может оказывать никакого определённого дипломатического влияния на международные конфликты", - отмечается в материале.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". По словам Макрона, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.