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Додон раскритиковал закупку Молдавией российского газа через посредников - РИА Новости, 24.04.2023
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17:11 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/gaz-1867403859.html
Додон раскритиковал закупку Молдавией российского газа через посредников
Додон раскритиковал закупку Молдавией российского газа через посредников - РИА Новости, 24.04.2023
Додон раскритиковал закупку Молдавией российского газа через посредников
Власти Молдавии уверяли, что прошедшей зимой закупали из альтернативных источников, однако на самом деле это был тот же российский газ, только по более высоким... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:11
2023-04-24T17:11
в мире
молдавия
игорь додон
россия
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии уверяли, что прошедшей зимой закупали из альтернативных источников, однако на самом деле это был тот же российский газ, только по более высоким ценам, приобретенный через посредников, заявил экс-президент республики Игорь Додон. "Мы всю эту зиму употребляли российский газ, хотя молдавские власти говорили, что это какой-то альтернативный и что они не покупают у "Газпрома". Но мы все понимаем, что это был тот же российский газ, который мы закупали через посредников и платили бешеные деньги за это", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24". Он также отметил, что когда цена газа на международных рынках упала до 400-500 долларов за 1 тысячу кубометров, Молдавия продолжала его покупать по цене свыше 1 тысяча долларов за 1 тысячу кубометров. "Это привело к существенному росту тарифов внутри страны. Бедному населению, которое и так страдает от того, что некомпетентность нынешних властей привела к обнищанию, пришлось платить высокие цены за эти энергоресурсы", - сказал политик. По его словам, Молдавия проходит через очень глубокий экономический кризис и практически полностью потеряла свою экономическую безопасность. В стране беспрецедентный рост цен и тарифов. Нынешние власти пытаются всю вину переложить на события на Украине, но простое сравнение тарифов и цен в республике и на Украине говорит о том, что в Молдавии все значительно дороже. "Люди понимают, что рост цен и тарифов обусловлен не столько региональными проблемами. Вина – в некомпетентности нынешней власти. Люди надеются, что ситуация поменяется в ближайшем будущем. Мы делаем все возможное для этого", - подчеркнул Додон. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Почти год оппозиция в Молдавии проводит массовые антиправительственные митинги.
https://ria.ru/20230419/peregovory-1866385552.html
https://ria.ru/20230403/gaz-1862587469.html
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в мире, молдавия, игорь додон, россия
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Россия
Додон раскритиковал закупку Молдавией российского газа через посредников

Додон: Молдавия всю зиму закупала российский газ через посредников за бешеные деньги

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Власти Молдавии уверяли, что прошедшей зимой закупали из альтернативных источников, однако на самом деле это был тот же российский газ, только по более высоким ценам, приобретенный через посредников, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
"Мы всю эту зиму употребляли российский газ, хотя молдавские власти говорили, что это какой-то альтернативный и что они не покупают у "Газпрома". Но мы все понимаем, что это был тот же российский газ, который мы закупали через посредников и платили бешеные деньги за это", - сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".
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Он также отметил, что когда цена газа на международных рынках упала до 400-500 долларов за 1 тысячу кубометров, Молдавия продолжала его покупать по цене свыше 1 тысяча долларов за 1 тысячу кубометров.
"Это привело к существенному росту тарифов внутри страны. Бедному населению, которое и так страдает от того, что некомпетентность нынешних властей привела к обнищанию, пришлось платить высокие цены за эти энергоресурсы", - сказал политик. По его словам, Молдавия проходит через очень глубокий экономический кризис и практически полностью потеряла свою экономическую безопасность. В стране беспрецедентный рост цен и тарифов. Нынешние власти пытаются всю вину переложить на события на Украине, но простое сравнение тарифов и цен в республике и на Украине говорит о том, что в Молдавии все значительно дороже. "Люди понимают, что рост цен и тарифов обусловлен не столько региональными проблемами. Вина – в некомпетентности нынешней власти. Люди надеются, что ситуация поменяется в ближайшем будущем. Мы делаем все возможное для этого", - подчеркнул Додон.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Почти год оппозиция в Молдавии проводит массовые антиправительственные митинги.
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