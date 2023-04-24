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Во Франции пришли в ужас от планов США по Украине - РИА Новости, 24.04.2023
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16:53 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/frantsiya-1867398676.html
Во Франции пришли в ужас от планов США по Украине
Во Франции пришли в ужас от планов США по Украине - РИА Новости, 24.04.2023
Во Франции пришли в ужас от планов США по Украине
США хотят перевести конфликт на Украине в мировую войну, написал в Twitter французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:53
2023-04-24T16:53
в мире
украина
франция
сша
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США хотят перевести конфликт на Украине в мировую войну, написал в Twitter французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо."В окружении Байдена считают, что Украина полностью провалит контрнаступление, и опасаются, что это подтолкнет европейские страны к требованию мирных переговоров! Эти американские ястребы хотят тотальной войны! Давайте перестанем следовать за ними", - написал он.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867393090.html
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в мире, украина, франция, сша, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, США, Twitter, Вооруженные силы Украины
Во Франции пришли в ужас от планов США по Украине

Французский политик Филиппо заявил, что США препятствуют мирным переговорам по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США хотят перевести конфликт на Украине в мировую войну, написал в Twitter французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В окружении Байдена считают, что Украина полностью провалит контрнаступление, и опасаются, что это подтолкнет европейские страны к требованию мирных переговоров! Эти американские ястребы хотят тотальной войны! Давайте перестанем следовать за ними", - написал он.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.
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