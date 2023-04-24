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"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры - РИА Новости, 24.04.2023
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08:00 24.04.2023 (обновлено: 08:18 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/flot-1866983878.html
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры - РИА Новости, 24.04.2023
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
В США представили планы развития Военно-морского флота. Цель — обеспечить превосходство над соперниками. Прежде всего Россией и Китаем, которые на днях провели... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:00
2023-04-24T08:18
безопасность
сша
китай
россия
рональд рейган
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В США представили планы развития Военно-морского флота. Цель — обеспечить превосходство над соперниками. Прежде всего Россией и Китаем, которые на днях провели маневры. Впрочем, амбициозный замысел уже столкнулся с проблемами.Выбрать одноОпубликованный документ рассматривает обновление корабельного состава до 2052-го. Его первую версию в прошлом году на Капитолийском холме раскритиковали.В частности, член сенатского комитета по Вооруженным силам Роджер Викер усомнился, что промышленность потянет заказ за 30 лет. Концепцию доработали.Рассматривают три пути дальнейшего развития флота. По первому Пентагон идет сейчас. Этот сценарий предусматривает замену эсминцев Arleigh Burke Flight III на перспективные DDG(X), но лишь с 2032-го. А до этого планируется довести новую платформу до ума, освоить эксплуатацию всех узлов и агрегатов, чтобы у серийных кораблей не было поломок.Также должны строить перспективные ракетные фрегаты класса Constellation с 2026-го по одному-два вымпела в год.Что касается подводных сил, то тут отказались от спешки. Переход с многоцелевых АПЛ класса Virginia на перспективные SSN(X) сдвинули с конца 2020-х на середину 2030-х. По финансовым соображениям.Без ограниченийВторой вариант — одновременные закупки многоцелевых субмарин Virginia и SSN(X), которые постепенно заменят наиболее возрастные атомоходы. Вместо эсминцев ставка делается на морские беспилотные платформы.Авторы признаются: первые два варианта вряд ли позволят за 30 лет получить 355 вымпелов.Сегодня в ВМС США около 300 кораблей и подлодок. Расширению мешают несколько факторов. Во-первых, бюджет, вокруг которого постоянно спорят в сенате. Во-вторых, нехватка производственных мощностей. В качестве третьего варианта авторы документа предлагают забыть об этих обстоятельствах.Если вложить все ресурсы, забыв об ограничениях, то, согласно концепции, целевого показателя удастся достичь уже к 2042-му. По этому сценарию ВМС станут покупать авианосцы раз в четыре года. А перспективные АПЛ SSN (X) и эсминцы DDG(X) — по две единицы ежегодно.К слову, на 2040-е полное обновление флота, как и Вооруженных сил в целом, наметил и Пекин — главный геополитический соперник Вашингтона. Китай — ведущая морская держава, уже продемонстрировавшая миру способность строить корабли любого ранга. Не исключено, что КНР потеснит США на троне "короля океанов".Проблемы с промышленностьюАмериканцы пока новые корабли не спускают на воду, зато списывают "пенсионеров". Начали с двух прибрежных боевых кораблей класса Independence — USS Jackson (LCS-6) и USS Montgomery (LCS-8). Из эксплуатации их выведут в 2024-м.На следующий год намечено прощание с устаревающим крейсерским флотом — кораблями класса Ticonderoga, а именно USS Antietam (CG-54), USS Leyte Gulf (CG-55) и USS Shiloh (CG-67).Всего в 2024 году спишут 13 вымпелов, столько же — в 2025-м, 14 — в 2027-м и 13 — в 2027-м.Само собой, их заменят. Вот только в плане не указано, на какой именно производственной базе. В прошлом году глава командования сил флота (US Fleet Forces Command) адмирал Дэрил Кодл заявил, что судостроительных мощностей в стране недостаточно для ремонта уже имеющейся техники, не говоря уже о строительстве новой.Американские ВМС с 2015 по 2019 год потратили 2,8 миллиарда долларов на реконструкцию верфей. Рассчитывали повысить их производительность и эффективность. Но, согласно правительственному отчету, на четырех госпредприятиях за эти годы 75 процентов работ по обслуживанию авианосцев и АПЛ не выполнили в срок. В частных компаниях ситуация получше, однако они занимаются преимущественно мало- и среднетоннажными кораблями.Верфи очень старые. К примеру, бостонским больше 200 лет. Конечно, там не раз меняли оборудование, однако инфраструктура уже не соответствует современным требованиям. Адмирал Кодл призвал увеличить финансирование военно-морских верфей в Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе.Требуют ремонтаТехническое состояние американского флота давно оставляет желать лучшего. Еще осенью 2020-го спецкомиссия доложила конгрессу о многочисленных проблемах с надводными кораблями. За последние десятилетия их боеспособность упала.Больше всего вопросов к силовым установкам: они регулярно выходят из строя, а ремонтом приходится заниматься экипажам — прямо в море. На 30 с лишним кораблях эффективность двигателей за пять лет снизилась на 20 процентов.Ненадежность и капризность, по сути, поставила крест на новейших быстроходных вымпелах класса Freedom, то и дело ломавшихся в походах. Дефект признали системным, и с 2021-го эти корабли не покупают.Хватает головной боли и с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая, помимо прочего, отвечает за противовоздушную оборону. Ею оснащены эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Однако программа регулярно сбоит. По заключению комиссии, если идеальное состояние оборудования равно единице, то средний показатель боевой готовности Aegis не превышает 0,75.Отдельная история — устройства для взлета и посадки корабельных вертолетов. Их исправность снизилась с 0,77 до 0,68, причем поломки не раз могли привести к трагедии. Так, в октябре 2019-го вертолет MH-60 Seahawk разбился при посадке на авианосец "Рональд Рейган". К счастью, обошлось без жертв. Причина аварии — ошибка электросистемы корабля, выдавшей пилоту неверные данные для снижения.Причем расходы на обслуживание флота только растут. Но этого, по словам военных, недостаточно. Если проблемой не заняться комплексно, в том числе обновив инфраструктуру, американский флот довольно скоро утратит боеспособность.
https://ria.ru/20230421/ramshtayn-1866846534.html
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безопасность, сша, китай, россия, рональд рейган, министерство обороны сша
Безопасность, США, Китай, Россия, Рональд Рейган, Министерство обороны США

"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры

© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha JetzerКорабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море. 6 июля 2020 года
Корабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море. 6 июля 2020 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha Jetzer
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В США представили планы развития Военно-морского флота. Цель — обеспечить превосходство над соперниками. Прежде всего Россией и Китаем, которые на днях провели маневры. Впрочем, амбициозный замысел уже столкнулся с проблемами.

Выбрать одно

Опубликованный документ рассматривает обновление корабельного состава до 2052-го. Его первую версию в прошлом году на Капитолийском холме раскритиковали.
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
В частности, член сенатского комитета по Вооруженным силам Роджер Викер усомнился, что промышленность потянет заказ за 30 лет. Концепцию доработали.
Рассматривают три пути дальнейшего развития флота. По первому Пентагон идет сейчас. Этот сценарий предусматривает замену эсминцев Arleigh Burke Flight III на перспективные DDG(X), но лишь с 2032-го. А до этого планируется довести новую платформу до ума, освоить эксплуатацию всех узлов и агрегатов, чтобы у серийных кораблей не было поломок.
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Также должны строить перспективные ракетные фрегаты класса Constellation с 2026-го по одному-два вымпела в год.
Что касается подводных сил, то тут отказались от спешки. Переход с многоцелевых АПЛ класса Virginia на перспективные SSN(X) сдвинули с конца 2020-х на середину 2030-х. По финансовым соображениям.

Без ограничений

Второй вариант — одновременные закупки многоцелевых субмарин Virginia и SSN(X), которые постепенно заменят наиболее возрастные атомоходы. Вместо эсминцев ставка делается на морские беспилотные платформы.
© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric BoatАмериканская подводная лодка типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка типа Вирджиния
© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
Авторы признаются: первые два варианта вряд ли позволят за 30 лет получить 355 вымпелов.
Сегодня в ВМС США около 300 кораблей и подлодок. Расширению мешают несколько факторов. Во-первых, бюджет, вокруг которого постоянно спорят в сенате. Во-вторых, нехватка производственных мощностей. В качестве третьего варианта авторы документа предлагают забыть об этих обстоятельствах.
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21 апреля, 17:22
Если вложить все ресурсы, забыв об ограничениях, то, согласно концепции, целевого показателя удастся достичь уже к 2042-му. По этому сценарию ВМС станут покупать авианосцы раз в четыре года. А перспективные АПЛ SSN (X) и эсминцы DDG(X) — по две единицы ежегодно.
К слову, на 2040-е полное обновление флота, как и Вооруженных сил в целом, наметил и Пекин — главный геополитический соперник Вашингтона. Китай — ведущая морская держава, уже продемонстрировавшая миру способность строить корабли любого ранга. Не исключено, что КНР потеснит США на троне "короля океанов".

Проблемы с промышленностью

Американцы пока новые корабли не спускают на воду, зато списывают "пенсионеров". Начали с двух прибрежных боевых кораблей класса Independence — USS Jackson (LCS-6) и USS Montgomery (LCS-8). Из эксплуатации их выведут в 2024-м.
© Flickr / Austal USAКорабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery ("Монтгомери")
Корабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery (Монтгомери) - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Flickr / Austal USA
Корабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery ("Монтгомери")
На следующий год намечено прощание с устаревающим крейсерским флотом — кораблями класса Ticonderoga, а именно USS Antietam (CG-54), USS Leyte Gulf (CG-55) и USS Shiloh (CG-67).
Всего в 2024 году спишут 13 вымпелов, столько же — в 2025-м, 14 — в 2027-м и 13 — в 2027-м.
Само собой, их заменят. Вот только в плане не указано, на какой именно производственной базе. В прошлом году глава командования сил флота (US Fleet Forces Command) адмирал Дэрил Кодл заявил, что судостроительных мощностей в стране недостаточно для ремонта уже имеющейся техники, не говоря уже о строительстве новой.
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21 апреля, 18:25
Американские ВМС с 2015 по 2019 год потратили 2,8 миллиарда долларов на реконструкцию верфей. Рассчитывали повысить их производительность и эффективность. Но, согласно правительственному отчету, на четырех госпредприятиях за эти годы 75 процентов работ по обслуживанию авианосцев и АПЛ не выполнили в срок. В частных компаниях ситуация получше, однако они занимаются преимущественно мало- и среднетоннажными кораблями.
Верфи очень старые. К примеру, бостонским больше 200 лет. Конечно, там не раз меняли оборудование, однако инфраструктура уже не соответствует современным требованиям. Адмирал Кодл призвал увеличить финансирование военно-морских верфей в Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе.

Требуют ремонта

Техническое состояние американского флота давно оставляет желать лучшего. Еще осенью 2020-го спецкомиссия доложила конгрессу о многочисленных проблемах с надводными кораблями. За последние десятилетия их боеспособность упала.
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 года
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 года
Больше всего вопросов к силовым установкам: они регулярно выходят из строя, а ремонтом приходится заниматься экипажам — прямо в море. На 30 с лишним кораблях эффективность двигателей за пять лет снизилась на 20 процентов.
Ненадежность и капризность, по сути, поставила крест на новейших быстроходных вымпелах класса Freedom, то и дело ломавшихся в походах. Дефект признали системным, и с 2021-го эти корабли не покупают.
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Хватает головной боли и с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая, помимо прочего, отвечает за противовоздушную оборону. Ею оснащены эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Однако программа регулярно сбоит. По заключению комиссии, если идеальное состояние оборудования равно единице, то средний показатель боевой готовности Aegis не превышает 0,75.
Отдельная история — устройства для взлета и посадки корабельных вертолетов. Их исправность снизилась с 0,77 до 0,68, причем поломки не раз могли привести к трагедии. Так, в октябре 2019-го вертолет MH-60 Seahawk разбился при посадке на авианосец "Рональд Рейган". К счастью, обошлось без жертв. Причина аварии — ошибка электросистемы корабля, выдавшей пилоту неверные данные для снижения.
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Sarah MyersАмериканский крейсер Chancellorsville
Американский крейсер Chancellorsville
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Sarah Myers
Американский крейсер Chancellorsville
Причем расходы на обслуживание флота только растут. Но этого, по словам военных, недостаточно. Если проблемой не заняться комплексно, в том числе обновив инфраструктуру, американский флот довольно скоро утратит боеспособность.
 
БезопасностьСШАКитайРоссияРональд РейганМинистерство обороны США
 
 
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