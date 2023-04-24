https://ria.ru/20230424/evrosoyuz-1867330016.html

Главы МИД Евросоюза утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию

Главы МИД Евросоюза утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию - РИА Новости, 24.04.2023

Главы МИД Евросоюза утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию

Главы МИД Европейского союза на заседании в Люксембурге в понедельник согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:26

2023-04-24T13:26

2023-04-24T13:33

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Главы МИД Европейского союза на заседании в Люксембурге в понедельник согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, говорится в заявлении Совета.В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза. Глава Евросовета Шарль Мишель также выступал за скорейший запуск гражданской миссии ЕС в Молдавии для поддержки стабильности и безопасности в этой стране.

https://ria.ru/20230422/vstuplenie-1867127100.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, евросоюз, молдавия, евросовет, европа