Главы МИД Евросоюза утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию
Главы МИД Евросоюза согласовали создание миссии по обороне и безопасности для Молдавии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Главы МИД Европейского союза на заседании в Люксембурге в понедельник согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, говорится в заявлении Совета.
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"Сегодня совет учредил партнерскую миссию ЕС в Молдавии в рамках общеевропейской политики по безопасности и обороне", - говорится в документе.
В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".
В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза. Глава Евросовета Шарль Мишель также выступал за скорейший запуск гражданской миссии ЕС в Молдавии для поддержки стабильности и безопасности в этой стране.