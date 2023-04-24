https://ria.ru/20230424/eskalator-1867436043.html

В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора

В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора - РИА Новости, 24.04.2023

В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора

Следственные органы проводят проверку инцидента в торговом центре в Туле, где нетрезвый мужчина упал с эскалатора и умер в больнице, сообщает СУСК по Тульской... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:09

2023-04-24T19:09

2023-04-24T19:09

происшествия

тула

тульская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку инцидента в торговом центре в Туле, где нетрезвый мужчина упал с эскалатора и умер в больнице, сообщает СУСК по Тульской области. "По данным следствия, днем 23 апреля 2023 года местный житель находился в торговом центре в состоянии алкогольного опьянения, спускаясь на эскалаторе сверху-вниз, потерял равновесие и упал с высоты второго этажа. Мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении. Сообщается, что погибшему было 39 лет. Проводится проверка, информирует следственное управление.

https://ria.ru/20230418/eskalator-1866175316.html

тула

тульская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тула, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)