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В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора - РИА Новости, 24.04.2023
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19:09 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/eskalator-1867436043.html
В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора
В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора - РИА Новости, 24.04.2023
В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора
Следственные органы проводят проверку инцидента в торговом центре в Туле, где нетрезвый мужчина упал с эскалатора и умер в больнице, сообщает СУСК по Тульской... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:09
2023-04-24T19:09
происшествия
тула
тульская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку инцидента в торговом центре в Туле, где нетрезвый мужчина упал с эскалатора и умер в больнице, сообщает СУСК по Тульской области. "По данным следствия, днем 23 апреля 2023 года местный житель находился в торговом центре в состоянии алкогольного опьянения, спускаясь на эскалаторе сверху-вниз, потерял равновесие и упал с высоты второго этажа. Мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении. Сообщается, что погибшему было 39 лет. Проводится проверка, информирует следственное управление.
https://ria.ru/20230418/eskalator-1866175316.html
тула
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происшествия, тула, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туле пьяный мужчина умер, упав с эскалатора

В Туле пьяный мужчина умер в больнице после падения с эскалатора в торговом центре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку инцидента в торговом центре в Туле, где нетрезвый мужчина упал с эскалатора и умер в больнице, сообщает СУСК по Тульской области.
"По данным следствия, днем 23 апреля 2023 года местный житель находился в торговом центре в состоянии алкогольного опьянения, спускаясь на эскалаторе сверху-вниз, потерял равновесие и упал с высоты второго этажа. Мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что погибшему было 39 лет. Проводится проверка, информирует следственное управление.
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ПроисшествияТулаТульская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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